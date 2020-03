Grande Fratello Vip: i concorrenti vengono informati della situazione coronavirus, ecco come hanno reagito

I concorrenti sono stati informati della delicata situazione che sta vivendo l’Italia. Ecco come hanno reagito

GF Vip: Michele Cucuzza informa i concorrenti sul coronavirus

Da un paio di giorni l’Italia sta vivendo una situazione di emergenza sanitaria in cui è stato raccomandato a tutti di rimanere in casa e di limitare gli spostamenti, consentiti solamente per motivi di necessità. L’Italia, infatti, è zona protetta fino al 3 aprile. Alfonso Signorini aveva già informato i concorrenti della situazione, ma con la diffusione dei contagi e la decisione del governo, era giusto aggiornare i vip.

Infatti, Michele Cucuzza, ex concorrente, nella serata di martedì 10 marzo, ha messo al corrente i vip di quello che sta succedendo attraverso un video e poi è stata mandata nella Casa anche la conferenza stampa di Giuseppe Conte.

Ovviamente, i vip, reclusi nella Casa del Grande Fratello Vip da due mesi, sono rimasti spiazzati da quello che hanno sentito. Molti di loro sono scoppiati a piangere. Tenendo conto del loro stato emotivo non avendo nessun contatto con l’esterno da mesi, la produzione, dopo i video di Michele Cucuzza e Giuseppe Conte, ha deciso di mandare i saluti dei parenti di tutti i vip. Questi ultimi, inevitabilmente, hanno continuato a piangere ma almeno sono stati rassicurati dalle parole dei loro familiari.

I messaggi dei parenti

Da casa i telespettatori hanno potuto vedere che Sossio ha iniziato a piangere dopo aver visto la sua compagna Ursula che, comunque, gli diceva che va tutto bene. Teresanna ha visto il marito, Andrea Denver ha ricevuto un video dei suoi genitori che lo informavano che la sua fidanzata lo aspetta. Paola Di Benedetto ha versato un fiume di lacrime nel rivedere la sua famiglia e così pian piano tutti gli altri, ognuno vivendo il momento a suo modo.

Le reazioni dei vip

Infatti, se alcuni hanno mantenuto la calma, pur versando qualche lacrima, Antonio Zequila, ad esempio, ha avuto una reazione molto forte. L’attore ha detto che con una situazione del genere fuori non se la sentiva più di andare avanti nel gioco. Alcuni hanno chiesto di poter parlare con autori e conduttore per capire come e se andare avanti.

Nel frattempo, Fabio Testi ha preso in mano la situazione e ha cercato di far riflettere tutti. L’attore ha spronato i suoi coinquilini a non lasciarsi travolgere dallo sconforto e andare avanti. Tutte le loro famiglie stanno bene e forse, visto che tutta Italia deve rimanere a casa, è bene continuare con il programma, almeno per cercare di fare un po’ di compagnia. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Grande Fratello Vip?