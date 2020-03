Roberto Alessi, viene multato mentre comprava l’acqua alla suocera

Multa per Roberto Alessi per colpa della suocera, il giornalista aveva lasciato la macchina con le quattro frecce lampeggianti accese per comprarle l’acqua

Multa per Roberto Alessi, il direttore del settimanale Novella 2000 lo ha fatto sapere postando la notizia sul suo profilo Instagram. Cosa è accaduto? Perché Alessi è stato multato? Il direttore ha raccontato di aver ricevuto una multa in piena emergenza sanitaria per qualcosa di molto banale.

In pratica, il giornalista si è lamentato per essere stato multato per una sciocchezza in un momento di emergenza come quello del coronavirus. Alessi ha infatti detto che in un momento così delicato le multe a Milano fioccano e bisogna quindi stare attenti.

Nonostante le strade siano deserte perché ognuno ha pensato di aderire alle disposizioni del governo, cosa giustissima, i vigili fanno il loro lavoro. E cosa fanno? Si appostano all’uscita dei supermercati per sanzionare quei poveri cittadini che devono comprare qualcosa in fretta e furia e posteggiano la vettura per qualche momento.

Roberto Alessi critica la multa ricevuta al supermercato

Piuttosto che occuparsi dell’ordine pubblico i vigili si occupano di multare le persone che parcheggiano fuori dal supermercato. Alessi critica fortemente questo comportamento e dice che in momenti come questo i vigili dovrebbero fare ben altro. Invece no, aspettano i cretini come lui che si fermano per acquistare l’acqua alla suocera che non può uscire di casa per fargli la multa.

Alessi ha fatto proprio questo: si è fermato al supermercato per prendere l’acqua alla suocera. La donna non può uscire di casa e così Alessi, per fare presto, ha lasciato la macchina con le quattro frecce per cinque minuti. Ma non è finita qui per Roberto Alessi! Il giornalista ha confessato di avere avuto dovuto dare giustificazioni del perché si trovava lì.

Alessi ha anche dovuto giustificare la sua presenza lì

Una vera e propria beffa per Roberto Alessi, che ha dovuto subire non solo la multa, ma ha anche dovuto dire cosa ci faceva al supermercato. Il direttore di Novella 2000 ha rivelato quindi giunto molta amarezza per quanto accaduto, ma poi ha anche concluso con una riflessione.

Il giornalista ha voluto infatti ricordare che anche se ci troviamo sotto assedio, dobbiamo essere solidali con chi in questo momento sta lavorando. E sono proprio loro a garantire a noi la sicurezza, con il loro instancabile lavoro.