Riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Il gesto inaspettato di lei

In queste ore, sul web non si sta facendo altro che parlare di un gesto inaspettato da parte di Giulia De Lellis nei confronti di Andrea Damante. La coppia ha posto fine alla loro relazione diverso tempo fa. Le cose sembravano irrecuperabili, al punto che l’influencer ha scritto anche un libro volto a mettere in cattiva luce il suo ex e i ripetuti tradimenti.

Ad ogni modo, negli ultimi giorni, la ragazza sembra aver rotto con Iannone e si è resa protagonista di gesti che fanno ben sperare ad un ritorno di fiamma con l’ex. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il gesto di Giulia verso Andrea

I fan più attenti di Giulia De Lellis hanno immediatamente notato uno strano movimento sul suo profilo Instagram che ha a che fare con Andrea Damante. L’influencer è da poco tempo tornata a vivere a Roma, luogo in cui sta trascorrendo con la famiglia questi difficili giorni di quarantena. La ragazza ha, dunque, lasciato Lugano e la casa in cui viveva con il motociclista. Questo ha fatto intendere che i due si fossero lasciati.

Nonostante nessuno dei due si è espresso palesemente sulla vicenda, la situazione è apparsa alquanto chiara a tutti. Ad ogni modo, quello che sta solleticando la fantasia di molti utenti social in questi giorni è un gesto spiazzante da parte della romana tutto pepe. A quanto pare, infatti, la fanciulla ha rimosso dal suo account tutti i contenuti relativi al libro scritto sui tradimenti dell’ex fidanzato.

Damante e De Lellis vicini a un ritorno?

Come mai Giulia De Lellis ha, improvvisamente, deciso di tutelare Andrea Damante e le sue marachelle passate? Che forse tra i due sia in atto un ritorno di fiamma? Ad avvalorare ulteriormente tale ipotesi si aggiunge anche lo strano incontro dei due alla Milano Fashion Week. Entrambi, infatti, hanno preso parte a questo grande evento e, stando a quanto emerso dai paparazzi, pare che siano stati anche parecchio vicini e complici.

Tutti questi indizi, dunque, sembrano non lasciare spazio ad ulteriori dubbi. I due potrebbero essere sulla via di un riavvicinamento. Non ci resta che attendere le loro versioni per capire se la notizia abbia un fondamento oppure no.