Antonio Zequila e Adriana Volpe GF Vip preoccupatissimi per il coronavirus, vogliono ritirarsi?

Emergenza Coronavirus, cosa faranno i concorrenti Grande Fratello Vip 2020? Fra loro sono tanti ad essere preoccupati, tra cui la Volpe e Zequila, ma scopriamo cosa è successo

La notizia dell’emergenza coronavirus ha messo in agitazione molti concorrenti del GF. Fra loro qualcuno potrebbe decidere di andare via, come ad esempio Fabio Testi, che però potrebbe anche essere eliminato con il televoto.

Testi è infatti in nomination con Asia Valente e Sara Soldati. Tuttavia, dopo la notizia della situazione in Italia e nel mondo l’attore sta pensando di lasciare il reality. La produzione al momento ha manifestato la volontà di andare avanti per intrattenere gli italiani in quarantena.

L’attore ha confessato di capire la decisione, ma che ci dovrebbero essere delle indicazioni precise su come loro devono comportarsi. Secondo Testi, adesso il gioco deve andare avanti in un altro modo vista la situazione che c’è all’esterno. Adesso secondo Testi è assurdo litigare per delle sciocchezze, ci sono cose più importanti a cui pensare.

La Volpe e Zequila sono preoccupati, cosa faranno?

Quando Michele Cucuzza ha iniziato a rivelare cosa sta accadendo nel nostro paese, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 hanno reagito in modi diversi. Alcuni si sono preoccupati, come la Volpe e Zequila, qualcun altro ha manifestato il desiderio di uscire. Antonio Zequila ha confessato ai compagni di non voler più giocare pensando a quello che sta succedendo fuori.

L’attore ha detto di lasciar perdere i gavettoni e di non avere più interesse a scherzare e a ridere sulle cose futili. Con il paese fermo e bloccato da una parte all’altra anche Adriana Volpe ha rivelato una grande preoccupazione. Anche lei ha ribadito di non aver alcun desiderio di proseguire, perché non c’è più serenità a giocare con i problemi che si stanno attraversando fuori.

I concorrenti vogliono maggiori informazioni sulla situazione

Gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 4 sembra abbiano percepito il pericolo che c’è fuori e sono preoccupati. In queste si stanno chiedendo quale sia la situazione reale e chiedono così di avere più informazioni.

Gli autori infatti non hanno dato aggiornamenti sui numeri del virus in Italia e molti concorrenti invece li pretendono. Inoltre, la situazione negli ultimi giorni è peggiorata e quindi sarebbe anche giusto informare i concorrenti dei rischi che si corrono. Gli utenti sui social hanno protestato sulla decisione del GF di non mettere al corrente gli inquilini della situazione reale e farebbero meglio a farlo.