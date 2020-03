Antonella Elia si è scagliata pesantemente contro Licia Nunez. Ecco che cosa è successo

GF Vip, Antonella Elia contro Licia Nunez: ‘Viscida, ha studiato tutto a tavolino’

Negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una forte tensione tra Licia Nunez e il gruppo formato da Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Di Benedetto. Queste ultime erano in cucina in un momento di scherzo e di spensieratezza e hanno riso delle abitudini di ogni donna nella Casa. Ad esempio, hanno imitato il modo di dormire di Paola, come si sveglia la mattina, e così anche per Licia, in modo scherzoso.

Licia, però, che si trovava nella zona bagno, non ha assolutamente apprezzato e si è chiusa in confessionale a piangere. Per lei queste dinamiche non le appartengono ed è stanca di dover sentire sempre voci su di lei alle sue spalle.

Adriana e Antonella, in particolare, hanno reagito molto male a questo tipo di reazione da parte dell’attrice. In fondo, si stavano prendendo in giro tutte, non era una cosa fatta con cattiveria. Adriana è convinta che Licia ne abbia approfittato, in modo subdolo, per far parlare di lei nella prossima puntata. Antonella è stata anche più pesante, dandole della “viscida”, e dicendo che dal secondo giorno ha studiato una strategia ben definita.

L’attacco di Antonella Elia

Antonella Elia ha fatto un lungo confessionale su questo episodio. Secondo lei Licia non è in sé perché non può reagire in questo modo ad un momento di ilarità generale dove tutte si stavano prendendo in giro.

Antonella ha poi parlato di lei come di un serpente, “silenzioso e guardingo che origlia costantemente”. Non solo, ma è sicura che Licia abbia fatto un percorso al Grande Fratello Vip studiato nei minimi particolari, dal secondo giorno in cui ha raccontato la storia della sua vita e con insistenza parlava della sua ex Imma Battaglia.

Antonella si è mostrata molto contenta che dopo due mesi sia venuta fuori la vera Licia e poi che se ne sia andata dal letto (dove dormivano insieme) così può avere lo spazio tutto per sé. Voi che cosa ne pensate di questo scontro?