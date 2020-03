Il Paradiso delle signore 12 marzo: Marina prende una drastica decisione

Nel corso della puntata del 12 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Angela e Riccardo faranno ritorno a Milano. I due piccioncini si renderanno sempre più conto di aver provato delle emozioni fortissime mentre erano via a Rapallo.

Nel frattempo, Vittorio riceverà la visita di Riccardo il quale gli spiegherà il motivo della loro assenza improvvisa. Marina, invece, prenderà una drastica decisione che comprometterà irrimediabilmente il suo rapporto con Rocco.

Riccardo e Angela tornano al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore stanno per accadere dei colpi di scena incredibili e l’episodio del 12 marzo ne è una prova. In tale occasione, infatti, assisteremo al ritorno di Angela e Riccardo. La prima farà ritorno al suo lavoro tra le Veneri e non potrà fare a meno di pensare ai bei momenti vissuti con il Guarnieri. La fanciulla riuscirà a chiarirsi anche con il fratello, tuttavia, non riuscirà a confessargli la verità su ciò che prova per Riccardo.

Quest’ultimo, invece, farà ritorno a villa Guarnieri e si troverà a fare finta di nulla con Adelaide e Ludovica. Il cavaliere, però, sarà molto turbato in quanto non riuscirà più a stare con la Brancia dal momento che nutre un sentimento molto forte verso un’altra persona. Per tale ragione, il protagonista si recherà da Vittorio per aggiornarlo su quanto accaduto. Nel corso del dibattito, il Guarnieri paleserà i suoi sentimenti per la venere.

Spoiler 12 marzo: la decisione di Marina

Conti, che era stato molto in apprensione per la scomparsa della sua dipendente, ascolterà molto volentieri le parole del suo interlocutore. Anche Angela, dal canto suo, si confiderà con le sue amiche Roberta e Gabriella e spiegherà tutto quello che è successo con il figlio dell’imprenditore. Il 12 marzo, però, assisteremo anche ad un altro evento eccezionale ne Il Paradiso delle signore.

Esso riguarderà la storia tra Rocco e Marina. I due erano finalmente riusciti a trovare un equilibrio quando, improvvisamente, la ragazza riceverà un’importante proposta di lavoro fuori da Milano. La Fiore sarà estremamente combattuta sul da farsi ma, alla fine, arriverà a prendere quella che reputerà la decisione più giusta per il suo futuro. Come la prenderà il bel siciliano?