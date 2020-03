Donna accoltellata a Bolzano: arrestato un conoscente

Sebbene le informazioni mediatiche siano tutte concentrate sulla questione contagio da coronavirus, la cronaca continua a tingersi di nero. Ed infatti qualche ora fa è stata appresa la notizia di una donna accoltellata a Bolzano. Mistero sul possibile movente per l’omicidio, e su come siano andati i fatti.

Donna accoltellata a Bolzano: 28enne uccisa

Della donna accoltellata a Bolzano si sa che era titolare di un’enoteca. Barbara Rauch, nome della vittima, aveva solo 28 anni e lascia una bambina piccola. Nella serata di ieri , San Michele di Appiano, in provincia di Bolzano, è stato teatro di una tragedia vera e prora consumatasi per apparente assenza di motivi.

Il delitto ha avuto luogo in via Josef Innerhofer, dove ha sede l’attività della vittima, nel centro della frazione di Appiano sulla Strada del Vino. Il paese dista appena una decina di chilometri dal capoluogo altoatesino.

Omicidio nel l’enoteca

Pace che la donna accoltellata a Bolzano sia stata assassinata presso la sua enoteca. Immediatamente sono state allertate le autorità. Le forze dell’ordine hanno avviato l’indagine per omicidio che le ha portate a fermare un conoscente della donna.

È emerso, dai video della sorveglianza che il giovane, 25 anni, si era aggirato nei pressi dell’Enoteca. Anche dai vari oggetti probatori raccolti sulla scena del crimine hanno indotto a credere che il ragazzo sia stato in loco quella sera. A dichiarare quanto appena riportato proprio la procura di Bolzano, che per ora sta vagliando tutte le ipotesi possibili. Gli inquirenti stanno scavando nella vita della donna per capire se esistono possibili episodi o aneddoti che sono in grado di portare ad un risvolto dell’indagine.

Disposta l’autopsia per risaltare possibili elementi utili alle indagini

Nel frattempo la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della donna accoltellata a Bolzano. L’esame autoptico che si terrà nei prossimi giorni, dovrebbe mettere in risalto altri possibili elementi utili ai fini della risoluzione del caso.

Sta di fatto che intanto le indagini sono concentrati sul giovane fermato. Pare che lo stesso sia stato già oggetto di denunce in passato per stalking sporte proprio da Barbara, la vittima. Tuttavia si prosegue ad indagare con il massimo riserbo per fare luce sull’accaduto.