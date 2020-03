Grande Fratello Vip, la compagna di Licia Nunez sbotta sui social: “E’ uno schifo” (Foto)

Licia Nunez è ovviamente una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Spesso al centro delle polemiche ha diviso il pubblico così come i compagni di viaggio tra chi la apprezza profondamente e chi un po’ meno.

Nelle scorse settimane si è parlato di lei per la sua storia chiusa con Imma Battaglia, attuale mogli di Eva Grimaldi. Il tutto si è chiuso con un incontro, che ad onor del vero non è servito a molto, tra le due.

L’attuale fidanzata di Licia Nunzez, Barbara, è intervenuta in sua difesa dopo che alcune compagne di avventure l’hanno presa in giro. Nello specifico Adriana Volpe, Paola Di Benedetto e Antonella Elia hanno fatto l’imitazione dell’attrice suscitando in quest’ultima una reazione tutt’altro che gioviale e divertita. La compagna di Licia non è rimasta a guardare e via social ha espresso tutto il suo dissenso.

La storia tra Licia Nunez e Barbara

Della vita privata di Licia Nunez si è parlato moltissimo ad inizio di questo Grande Fratello Vip. La narrazione della sua vita amorosa è iniziata dalla relazione con Imma Battaglia. Nonostante la grande differenza d’età le donne hanno vissuto una storia molto intensa e profonda. Secondo l’attrice la compagna amava lei più della sua stessa vita.Una storia durata alcuni anni ma naufragata proprio in concomitanza con l’inizio della frequentazione della Battaglia con Eva Grimaldi.

E’ stato proprio questo il nodo del contendere. Secondo la concorrente del Grande Fratello, infatti, questo sarebbe avvenuto mentre la loro relazione era ancora in piedi, versione smentita dall’altra protagonista della vicenda. Durante l’incontro tra le due all’interno della casa purtroppo non sono riuscite a chiarirsi.

Licia Nunez ha anche rivelato nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia di essere fidanzata attualmente. Barbara, l’attuale compagna dell’attrice, ha scritto sui social di essere stata decisamente ferita dal suo comportamento e ne ha preso le distanze.

Per risolvere il tutto il Grande Fratello le ha consentito di entrare all’interno della casa. Dopo una discussione, neanche troppo accesa e legata al fatto che Licia ha solo parlato della sua ex senza mai darle spazio, le due si sono lasciate andare ad un lungo bacio seguito da un intenso abbraccio.

Barbara sbotta sui social e difende Licia Nunez

Come detto in precedenza, nei giorni scorsi Adriana Volpe, Paola Di Benedetto e Antonella Elia hanno preso in giro Licia Nunez facendo delle imitazioni dei suoi comportamenti. Uno scherzo che non è piaciuto all’attrice.

In sua difesa, seppur a distanza, è arrivata la fidanzata Barbara che sui social ha scritto un lungo messaggio definendolo uno scherzo di cattivo gusto. La donna in una stories successiva ha chiesto a tutti i fan di Licia Nunez di sostenerla e di rimanere uniti per cercare di resistere a questo schifo.