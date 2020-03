Uomini e Donne: le anticipazioni del trono over di domenica 8 marzo

Domenica 8 marzo è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Le anticipazioni nel web hanno fatto fatica ad arrivare a causa delle nuove disposizioni, ma ecco che cosa è successo

Uomini e Donne cambia per il coronavirus

Il coronavirus ha obbligato l’Italia a fermarsi. Fino al 3 aprile, infatti, ci sono delle limitazioni importanti per tutti i cittadini e delle pene molto severe per chi dovesse trasgredire. Questo è l’unico modo per provare a fermare il contagio, che in Italia ha superato quota 10.000.

Anche la tv ha subìto dei cambiamenti importanti. Sono stati sospesi alcuni programmi come Verissimo e Domenica Live, e altri vanno in onda senza pubblico e con gli ospiti a distanza di un metro l’uno dall’altro.

Questo è il caso anche di Uomini e Donne. Domenica 8 marzo è stata registrata una nuova puntata del trono over ma le anticipazioni hanno fatto fatica ad arrivare nel web come al solito. Da quello che è emerso dal sito di gossip Isa&Chia in studio si respirava una certa tensione.

Il parterre è stato dimezzato, sia quello femminile che maschile. Le dame e i cavalieri dovevano stare ad un metro di distanza l’uno dall’altro, quindi le sedie erano molto distanti tra di loro. Non solo, ma non si potevano fare balli, caratteristica dominante del trono over che permette ai cavalieri e alle dame di parlare e confrontarsi senza avere gli occhi puntati addosso.

Le anticipazioni

Dalle anticipazioni che si rincorrono nel web pare che Gemma abbia conosciuto un nuovo pretendente. L’uomo è arrivato a Uomini e Donne solo per lei e la dama ha detto che le piacerebbe approfondire la conoscenza.

Veronica si è seduta al centro dello studio perché è uscita con Giovanni, ma la dama ha accusato Andrea, il suo corteggiatore di due settimane fa, di aver mentito e di essersi visto con una donna mentre era lì per lei. Gli opinionisti hanno attaccato il ragazzo, ma Valentina Autiero, che è uscita con lui, l’ha difeso.

Armando Incarnato, dopo la sfuriata di Maria De Filippi nella scorsa registrazione, era presente in studio. Non solo, ma ha anche chiesto scusa a Veronica per aver esagerato nei suoi confronti. La dama, tuttavia, pare non abbia assolutamente accettato le scuse.