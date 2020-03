Violeta Mangrinan shock su Fabio Colloricchio: ‘Mi ha tradito’

Violeta Mangrinan ha confessato di essere stata tradita da Fabio Colloricchio. Ecco che cosa è successo

Violeta Mangrinan shock: ‘Fabio mi ha tradito’

Conosciamo Fabio Colloricchio per essere stato a Uomini e Donne. Prima ha fatto il corteggiatore di Teresa Cilia e poi, non essendo stato scelto, si è seduto sulla sedia rossa e ha fatto il tronista. Alla fine del suo percorso, ha deciso di scegliere Nicole Mazzocato con la quale ha avuto una relazione per 4 anni.

La loro storia non è stata affatto semplice. Negli anni ci sono stati momenti di alti e bassi e recentemente Fabio ha confessato di averla tradita e di essere stato tradito (anche se lei ha negato e l’ha querelato per questo).

Ad ogni modo, dopo la fine della loro relazione, Fabio ha partecipato a L’Isola dei Famosi spagnola e ha conosciuto Violeta Mangrinan con la quale è nata una forte passione. Le immagini della coppia che fa l’amore sulla spiaggia davanti alle telecamere hanno fatto il giro del mondo. Alla fine del reality Fabio e Violeta sono andati immediatamente a convivere. Ma tutto non è come sembra. Violeta, inaspettatamente, ha confessato di essere stata tradita.

La confessione di Violeta

Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio sono stati ospiti a Mujeres Y Hombres Y Viceversa (la versione spagnola di Uomini e Donne). In quell’occasione, nel commentare le vicende della trasmissione, Violeta ha scioccato tutti dicendo di avere le corna. Esattamente. L’ex tronista ha confessato che nell’estate Fabio ha visto un paio di volte una ragazza, ma lei ha deciso di perdonarlo. La rivelazione le è costata qualche lacrima. Voi che cosa ne pensate?

La guerra tra Fabio e Nicole

Nel frattempo Fabio è alle prese con la querela ricevuta da Nicole. Infatti, mentre si trovava in Honduras, l’ex tronista spagnolo ha detto di aver perdonato un tradimento. Questa confessione è arrivata dopo una serie di frasi davvero poco carine nei confronti della sua ex fidanzata.

Fabio, ospite a Rivelo, si è poi scusato per aver definito la relazione con Nicole “un inferno”, per aver detto che senza trucco è brutta e altre cose poco carine. Tuttavia, ha ribadito con forza di aver saputo e di essere sicuro di aver subìto un tradimento, anche se il primo a tradire è stato lui.