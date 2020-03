Il Segreto anticipazioni spagnole: Isabel manipola Rosa

Arrivano nuove anticipazioni riguardo Il Segreto e le puntate spagnole in particolare. Rosa inizierà a manifestare i primi problemi mentali e Isabel ne approfitterà. Intanto, le condizioni di Raimundo si faranno sempre più preoccupanti.

Il Segreto anticipazioni: Raimundo in pessime condizioni

Nelle puntate spagnole della soap opera, Rosa non farà altro che pensare all’annullamento del suo matrimonio con Adolfo, senza prestare attenzione ai problemi di Ignacio e della sua famiglia. L’uomo la rimprovererà per la sua mancanza di empatia, visto che Urrutia è in carcere e Carolina è disperata per il suo amore impossibile con Pablo.

Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che Francisca riceverà Matias, per informarlo riguardo le condizioni di salute preoccupanti di Raimundo: oltre ad aver perso la memoria, non risponde a nessuno stimolo. Il Castaneda vedrà con i suoi occhi come si è ridotto il nonno.

Intanto, Rosa sarà ancora convinta che il matrimonio non sia stato annullato. Lo stesso Adolfo, dopo aver fatto visita a Rosa, si accorgerà di quanto il suo stato mentale sia compromesso, dal momento che la ragazza è convinta di sposarsi a breve. Che cosa le sarà successo? Le anticipazioni de Il Segreto svelano poi che Francisca chiamerà il medico per sottoporre Raimundo ad una visita approfondita.

Il dottore le darà una brutta notizia: suo marito potrà rimanere per anni in quello stato, privo di memoria e della capacità di riconoscere i suoi cari. La Montenegro proverà a farlo reagire leggendogli dei versi che entrambi conoscono, ma non otterrà nulla. Ad un certo punto, sentirà che qualcuno sta per entrare nella stanza.

Isabel contro Rosa

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che Alicia e Tomas saranno soddisfatti per le conquiste operaie alla miniera, visto che è stato ridotto l’orario di lavoro dei minatori. I loro sforzi non sono stati vani. Intanto, Isabel non perderà tempo a manipolare Rosa, convincendola che suo padre è il responsabile di tutto quello che le è accaduto negli ultimi tempi, mettendola nello stesso tempo contro sua sorella Marta. Confusa, Rosa finirà per minacciare suo padre con un’arma da fuoco, per poi svenire poco dopo.

Inoltre, le anticipazioni delle ultime puntate de Il Segreto, Tomas chiederà a Maqueda di non rivelare nulla a sua madre in merito alle conquiste in miniera, preoccupato del fatto che possa rovinare tutto. Intanto, Matias prometterà a Marcela di lasciare da parte la carriera politica, così da tranquillizzarla e rispettare la promessa di provare a salvare il loro matrimonio. Sarà troppo tardi? Lo sapremo con le prossime anticipazioni della soap opera firmata Aurora Guerra.