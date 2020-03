Laura Pausini, evento importantissimo rimandato per il Coronavirus

Laura Pausini ha sempre mostrato una grande sensibilità alle vicende umane dei suoi fans e non solo. Con lo scoppio dell’epidemia di Coronavirus, la cantante emiliana non ha mancato di far sentire la propria vicinanza a tutti e di lanciare un accorato appello ai propri fans. L’invito è quello di rimanere a casa per cercare di arginare quanto più possibile i contagi.

Nelle ultime ore, Laura Pausini ha postato su Instagram le sue emozioni inerenti un evento, in famiglia, che è stato rimandato proprio a causa del Coronavirus. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Laura Pausini, lieto evento rimandato a data da destinarsi

Pare proprio che quello attuale, se non ci fosse stata l’emergenza Coronavirus, sarebbe stato un periodo di grande felicità nella famiglia di Laura Pausini. Era programmato per questi giorni, infatti, un lieto evento che avrebbe portato gioia, sorrisi e tanto buonumore.

I genitori della cantante, infatti, si sarebbero dovuti risposare ma hanno deciso di rimandare a causa di quanto sta succedendo in Italia con il contagio da Coronavirus. È stata la stessa Pausini a dirlo. Nonostante sia apparsa un po’ rammaricata e non poco dispiaciuta, la cantante ha ribadito come sia importante, in questo momento, rispettare innanzitutto quanto chiestoci dal Governo per salvaguardare la nostra salute.

Il matrimonio dei genitori, d’altro canto, non è stato annullato in maniera definitiva ma è stato semplicemente rimandato ad una data futura. Non è dato, ovviamente, sapere a quando dal momento che non si sa quanto tempo durerà l’emergenza e quando saremo liberi di tornare alle nostre abitudini quotidiane.

L’hashtag #IoRestoACasa

Laura Pausini è stata tra i primi artisti ad utilizzare, in Italia, l’hashtag #IoRestoACasa. Una vera e propria campagna di sensibilizzazione per cercare di far capire davvero a tutti quanto sia importante attenersi alle regole imposte. Solo rimanendo il più possibile a casa e rispettando quanto richiesto si potrà riuscire ad arginare i contagi tornando, il prima possibile, alla vita di tutti i giorni.

Il testo del post di Laura Pausini è molto chiaro “Ragazzi non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto seria”, esordisce la cantante. “State a casa ragazzi, non muovetevi se non strettamente indispensabile..“.