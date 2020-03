Maria De Filippi costretto a dirgli addio: storico giurato lascia il suo posto a Tu si que vales

Teo Mammuccari lascia Tu si que vales

L’edizione 2019 di Tu si que vales è stata costellata di grandi successi a livello d’ascolto. Nonostante questo nelle ultime ore è arrivato il comunicato che non fara molto piacere ai fan del programma prodotto da Maria De Filippi. Ebbene sì, l’ultimo giurato in ordine di tempo arrivato nel format spagnolo, ossia Teo Mammuccari ha deciso di lasciare il suo posto.

A rendere nota la notizia è stato Chi, il noto magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini. Quindi, il prossimo autunno in giuria si saranno: Queen Mary, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la presidentessa della giuria popolare Sabrina Ferilli.

Al momento non sappiamo se rimarranno tre, a parte l’attrice romana, oppure al posto di Teo arriverà un nuovo vip. C’è da dire, però, che dietro a tale scelta non c’è nessun litigio e nessuno screzio. Sembra che l’ex conduttore de Le Iene Show abbia deciso di lasciare per inseguire un nuovo progetto sul piccolo schermo.

Teo Mammuccari impegnato con un nuovo progetto in tv

Come accennato prima, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha sganciato una nuova bomba mediatica. Infatti su Chi si legge che Teo Mammuccari ha lasciato il suo posto di giurato a Tu si que vales, dopo tre stagioni, per realizzare un nuovo progetto in televisione. Di cosa si tratta?

L’ex padrone di casa de Le Iene Show che tra l’altro ha pure vinto la prima edizione de Il cantante mascherato, ha sempre creato delle discussioni nel talk del sabato sera di Canale 5. Più volte si è scontrato col collega Rudy Zerbi per delle visioni differenti sul talento del concorrente di turno. Inoltre, quando Mara Venier era ancora nella giuria popolare, non sono mancate gli screzi tra i due.

Sabrina Ferilli confermata a Tu si que vales 2020

Quindi, mentre Teo Mammuccari dice addio a Tu si que vales dopo tre anni, Sabrina Ferilli è stata riconfermata da parte di Maria De Filippi. Infatti, grazie alla sua simpatia e il suo essere spontaneo ha fatto dimenticare la stagione poco edificante di Iva Zanicchi, che ha deluso le aspettative del pubblico. Mentre rimangono confermati ovviamente la produttrice Maria, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.