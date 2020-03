Un posto al sole, spoiler 12 marzo 2020: Alberto faccia a faccia con il boss

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata che sarà trasmessa giovedì 12 marzo su Rai 3 rivelano che si parlerà di Filippo, Serena, Leonardo e Cristiana. Tra quest’ultima e il suo superiore sembrerà esserci del feeling.

Filippo metterà la moglie alle strette costringendola a decidere su di loro. Alberto, invece, si ritroverà in un grosso pasticcio dato che il boss Tregara lo sottoporrà ad una durissima prova!

Anticipazioni Un posto al sole, trama giovedì 12 marzo 2020

La nuova arrivata Cristiana sembrerà fare breccia nel cuore di Filippo. Quest’ultimo è reduce da una rottura con sua moglie e nelle prossime puntate giungerà una svolta definitiva. Durante la puntata di UPAS vedremo il figlio di Roberto mettere Serena con le spalle al muro e la costringerà a prendere una decisione su di loro: o dentro o fuori! In seguito, Filippo si recherà ad un incontro con la sua skipper.

I due si ritroveranno a trascorrere del tempo insieme e sembrerà instaurarsi un certo legame che potrebbe evolversi ben presto in qualcosa di più profondo. Ma come la prenderà Serena questa intricata faccenda? Leonardo sarà l’unico a trarre giovamento dalla rottura tra Serena e il marito. Il ragazzo, da sempre invaghito della Cirillo, cercherà di far leva sull’incertezza della donna invitandola a non perdere di vista se stessa.

Nel frattempo, Alberto si ritroverà invischiato in una situazione più grossa di lui dato che avrà un faccia a faccia con il boss Tregara. Quest’ultimo lo sottoporrà ad una prova molto dura sia mentale che fisica! Nella puntata della soap opera campana vedremo Mariella parlare con Vittorio nel vano tentativo di ammorbidirlo. Guido, invece, cercherà di farsi perdonare per la sua invadenza eccessiva, riuscirà nel suo fermo intento?

Spoiler Un posto al sole: Marina scova un indizio importante

Nei prossimi appuntamenti di Un posto al sole ne vedremo di cotte e crude. Marina apprenderà un dettaglio sull’omicidio che potrebbe scagionare Fabrizio. La Giordano scoprirà il nome del vero assassino? Intanto, Vittorio deciderà di lasciare il lavoro con Michele per dedicarsi al trasloco alle cantine. Raffaele sarà un visitatore frequente e ciò non garberà a suo figlio Patrizio il quale stilerà delle regole. Indispettito, il portinaio di Palazzo Palladini gli farà uno scherzetto divertentissimo.