Balivo piange in diretta a Vieni da Me per il Coronavirus

Caterina Balivo piange in diretta a Vieni da Me, a causa del Coronavirus. L’epidemia, che sta provocando molti morti e contagiati in Italia, ha coinvolto anche molti programmi televisivi che hanno dovuto chiudere momentaneamente. Porta a Porta, La Corrida, Quarta Repubblica, Domenica Live e Verissimo sono solo alcuni nomi delle produzioni Rai e Mediaset sospese.

Il motivo è dovuto, soprattutto, alle misure molto restrittive del governo. Ma tali decisioni non sono state prese bene da tutti. Bruno Vespa, infatti, ha polemizzato molto sulla chiusura di Porta a Porta voluta dalla Rai. “Apprendo che la direzione generale della Rai avrebbe deciso di non mandare in onda ‘Porta a porta’ nelle giornate di oggi, mercoledì, giovedì.

Da soldato, sono abituato da sempre a rispettare le decisioni aziendali. Ma questa mi sembra gravissima e pretestuosa” ha dichiarato il conduttore 75enne, originario dell’Abruzzo. Tra i programmi che vanno ancora in onda, possiamo citare Vieni da Me. Nella puntata odierna, è successo un episodio in cui la conduttrice non ha saputo trattenersi.

Il Coronavirus fa piangere Caterina Balivo

Durante la puntata di Vieni da Me di mercoledì 11 marzo, Lorenzo Farina, esperto web ed ospite fisso della trasmissione, ha letto un tweet di Papa Francesco. “Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza.

Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza” recita il post del Santo Padre. In seguito alla lettura di queste parole, la conduttrice della trasmissione, Caterina Balivo, è esplosa in un pianto di commozione.

“Siamo pur sempre persone” ha dichiarato la Balivo, mentre piange in diretta. Dopodichè, si è asciugata le lacrime e si è procurata dell’Amuchina per non violare le rassicurazioni del governo sul Coronavirus che consiglia di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Consigli che vengono ripresi quotidianamente anche dal conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo, Amadeus. Quest’ultimo, infatti, è il protagonista dello spot sui consigli per affrontare il nuovo Coronavirus.

Il rimprovero a Nina Moric

Caterina Balivo, nel suo Vieni da Me, ha rimproverato Nina Moric. Quest’ultima, ospite nella puntata di ieri, si era tolta le lenti a contatto con le mani, per far vedere il colore naturale dei suoi occhi. La Moric, infatti, ha gli occhi castani, ma con le lenti a contatto diventano di colore azzurro. Vi ricordiamo, che Vieni da Me va in onda dal lunedì al venerdì, su Rai 1, dalle ore 14:00.