Angelina Jolie: “Figlie in ospedale per problemi di salute”

Angelina Jolie: due figlie sono state recentemente in ospedale

Oggi Angelina Jolie è una donna quasi unicamente dedita alla famiglia. In una lettera pubblicata sull’autorevole rivista Time in occasione della Giornata Internazionale delle donne, la protagonista di Maleficent 2 ha confessato il complicato periodo attraversato dalle figlie Zahara e Shiloh-Jolie Pitt.

Entrambe hanno subito recentemente un intervento chirurgico. Fin dalle prime righe, l’attrice spiega di aver loro informato del messaggio condiviso perché rispetta la loro privacy. Ne hanno discusso insieme e l’hanno incoraggiata a scrivere. Comprendono che sottoporsi alle cure mediche e lottare per guarire è qualcosa di cui andarne fieri.

Dentro e fuori le sale operatorie

Angelina Jolie ha confidato di aver passato gli ultimi due mesi dentro e fuori le sale operatorie con la figlia maggiore. Giorni fa, invece, la minore è finita sotto i ferri, causa intervento all’anca. Sebbene la diva di Hollywood non faccia i nomi, la figlia è Zahara, mentre Shiloh avrebbe avuto un’operazione all’anca, come dimostrano le recenti paparazzate dei giornali, in cui appare con le stampelle.

Il commento della Jolie racconta il suo orgoglio di genitore. Ha assistito alle figlie prendersi cura l’una dell’altra. La più giovane ha attentamente osservato la famiglia e dopo ha aiutato la sorella. Con orgoglio Angelina Jolie ha visto le sue ragazze interrompere tanto facilmente i loro impegni e attivarsi concretamente, provando la gioia di darsi una mano.

Le ha visto fronteggiare i propri timori in modo coraggioso. Tutti hanno provato quel momento in cui nessun altro può supportarti e non resta che chiudere gli occhi e respirare. Quando solamente noi stessi possiamo compiere il passo successivo o respirare attraverso il dolore, così ci si dà la carica. I loro fratelli erano al loro fianco, solidali e disponibili.

Ma in questa giornata intrisa di significato, mentre stava scrivendo dall’ospedale, ha riservato il pensiero alle figlie per un istante, e a quanto abbia appreso da loro e da altre ragazze incontrate nel mondo.

Angelina Jolie: l’abuso della parola naturale

Qualcuno vedendo le sue figlie prendersi reciprocamente cura l’ha definito naturale. Al che la Jolie ha sorriso, per poi riflettere su quanto spesso si abusi della parola. Si presume che una ragazzina si prenda cura degli altri, che una volta cresciuta sopporti sacrifici. Un’idea diffusa in grado di condizionare le ragazze.

Nel momento in cui ciò accade bisogna, al contrario, sottolineare felicemente l’altruismo. Come la madre Angelina, pure le figlie hanno assorbito i valori della generosità.