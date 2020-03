Valeria Marini GF Vip, Gianluigi Martino il compagno sbotta: “Non posso più tacere”

Valeria Marini difesa a spada tratta dal compagno

Valeria Marini, l’ultima concorrente che ha fatto ingresso ufficialmente nella casa del Grande Fratello vip è stata tirata in ballo dal compagno Gianluca Martino che ha preso le sue difese. La showgirl lo ha ufficialmente presentato a Verissimo da pochissimo tempo come fidanzato. Lui però non si è mai messo in mostra.

Ha scelto di farlo soltanto adesso per la prima volta perchè ha affermato di non poter più tacere su una questione importante. Ha puntato il dito contro tutti coloro che hanno cercato di screditare Valeria da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del GF.

L’uomo non è solito frequentare i salottini televisivi, per cui essendo schivo, ha scelto di parlare soltanto attraverso i social. L’obiettivo è prendere le parti della donna che segue come manager e che ama.

Valeria Marini al centro delle discussioni nei salottini tv

Valeria Marini è infatti la protagonista dei vari salotti dei programmi televisivi, si parla soltanto di lei. Ciò che viene detto però non sempre corrisponde alla realtà. Si sta cercando di farla passare per ciò che non è. Il compagno sa che ognuno ha diritto di parola, ma bisogna anche considerare che lei non è presente e che non si può dire la qualunque di una persona che non ha la possibilità di replicare.

Tra l’altro ciò che gli ha dato particolarmente fastidio è che molte trasmissioni non fanno altro che parlare di lei mantenendo il livello culturale davvero basso. Per di più, in un momento particolare, date le difficoltà che l’Italia si è trovata a vivere ed affrontare. Quindi perchè soffermarsi così tanto su Valeria e non parlare di cose un minimo più interessanti?

Continuano le accese discussioni con Antonella Elia

Intanto Valeria Marini, dentro la casa del GF, continua ad avere scontri durissimi con Antonella Elia. Si tratta di discussioni parecchio vivaci ed agguerrite. Tra le due non scorre buon sangue perchè a quanto pare in passato la showgirl ha avuto a che fare con un ex della Elia.

Quindi hanno davvero tanto di cui discutere. Lo hanno già fatto fino ad arrivare alle mani. La scorsa settimana durante l’ultima diretta, Alfonso Signorini le ha bacchettate entrambe per questo motivo. Nel frattempo però dalla scorsa puntata ad oggi è successo dell’altro di cui probabilmente il conduttore parlerà questa sera.

A proposito della puntata di stasera, andrà in onda regolarmente, Alfonso Signorini condurrà direttamente da Milano mentre non saranno presenti in studio nè il pubblico nè i suoi due opinionisti Wanda Nara e Pupo. I due saranno in collegamento dalle proprie abitazioni.