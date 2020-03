Armando Incarnato, l’amore fuori Uomini e Donne: inizieremo da qui… (FOTO)

Armando Incarnato ha trovato l’amore fuori dagli studi di uomini e donne?

Armando Incarnato negli ultimi mesi è continuamente al centro di polemiche. Ormai nessuno più crede alla sua buona fede e sia Tina Cipollari che Gianni Sperti continuano a tenerlo sott’occhio. Più volte il cavaliere è stato accusato di avere una relazione fuori a Uomini e Donne, motivo per cui non riesce mai a concludere nulla di serio.

A quanto pare, dopo le tante voci a mettere la parola fine ai mille pettegolezzi ci ha pensato lui stesso con un post sui social. L’attore di Gomorra finalmente ha svelato il nome del suo amore…

Armando Incarnato innamorato da sempre

Armando Incarnato ha un unico amore fuori Uomini e Donne. Lo ha confermato lo stesso cavaliere, proprio poche ore fa. Complice la chiusura forzata in casa, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il giovane ne ha approfittato per dichiarare tutto il suo amore a questa figura insostituibile nella sua vita.

Ma di chi si tratta? Stiamo parlando della sua bambina che a causa delle nuove direttive mandate dal Governo, almeno per ora non può vedere. Ciò non toglie però la sua ‘vicinanza’ e il suo amore incondizionato.

Svelata l’identità della sua donna

Armando Incarnato ha pubblicato su Instagram, alcune conversazioni fatte in chat con la sua bambina spiegandole in modo molto semplice il motivo per cui adesso non possono incontrarsi. Quello che stanno scoprendo gli appassionati di Uomini e Donne in questi istanti è di sicuro una persona molto diversa dal solito. (Continua dopo il post)

Infatti, siamo abituati a vedere Armando Incarnato sempre stizzito e pronto ad attaccare gli altri. Nello studio televisivo, riesce sempre a far piangere le sue corteggiatrici e in una delle ultime puntate anche Maria De Filippi ha perso completamente la pazienza. Davanti alle lacrime della sua ex fiamma, Veronica Ursida non ha avuto tatto.

Accusandola, continuamente di avere una relazione clandestina fuori dal programma, non si è preoccupato minimamente che la dama stesse davvero male e sopratutto in ansia per ciò che sua madre a casa stesse vedendo.