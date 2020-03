Fabrizio Corona, dolce messaggio a Nina Moric: “Sei il nostro eroe”

Fabrizio Corona dedica belle parole a Nina Moric e lei ricambia

Mentre Detto Fatto di Bianca Guaccero è attualmente fermo ai box, continua su Rai Uno Vieni da Me. Nella puntata trasmessa martedì 10 marzo Caterina Balivo ha accolto in studio Nina Moric per un’intervista, dove la showgirl croata ha speso solamente belle parole nei riguardi dell’ex marito Fabrizio Corona. Gli anni burrascosi paiono ormai superati, e il fu re dei paparazzi ha desiderato replicare pubblicamente confermando l’ottimo feeling tra loro.

L’amore più grande

A favore di telecamera Nina Moric ha definito Fabrizio Corona l’amore più grande della sua vita. Lo risposerebbe? Assolutamente sì. Nonostante l’indole da ribelle, le sciocchezze commesse in passato e i difetti ha un pregio: il cuore. Anche se lo dimostra raramente è così. Oggi gli accorda fiducia, un tempo lo guardava sospettosa. Il figlio del noto giornalista Vittorio Corona sarebbe un narcisista patologico e vivrebbe per il denaro, amerebbe il lavoro.

In principio erano follemente innamorati, dopodiché con la fiducia si è spento l’amore. Ma, oggi come oggi, la Moric sente di riuscire a comunicarci meglio. Si sentono quotidianamente, sono come fratello e sorella. Chi ne è, ovviamente, felice è Carlos Maria, il loro figlio. In questi anni – ha commentato Nina – si sono fatti guerre vane.

Una volta ascoltata l’intervista dell’ex moglie, Fabrizio Corona ha registrato delle Instagram Stories. L’ha vista in tv e vuole urlare al mondo quanto le voglia bene, un gran bene. E per qualsiasi suo bisogno lui ci sarà sempre, sempre e sempre.

Ricevuto il messaggio di affetto, Nina ha replicato pubblicamente insieme a Carlos. All’unisono lo hanno “eletto” il loro eroe. Gli vogliono bene e si sarebbero visti il giorno seguente. Il figlio poi lo ama. Alcuni giorni fa la modella croata aveva condiviso sul suo profilo social una fotografia in cui viene ritratta abbracciata all’ex compagno, allegando una citazione dove lasciava chiaramente trasparire il profondo affetto reciproco.

Fabrizio Corona ha cuore

Il cuore di Fabrizio è apparso evidente alla Moric nella recente querelle con Luigi Favoloso. Dopo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato accusato di violenza ai danni di Nina e Carlos, Corona ha fatto sentire la sua voce.

Allo stesso tempo però ha saputo trattenere i bollenti spiriti, onde evitare di perdere ancora l’opportunità di seguire il percorso riabilitativo lontano dal carcere. Troppe persone gli sono legate per gettare al vento l’ennesima chance.