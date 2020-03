Soleil Sorge sul Coronavirus: “Capite solo se c’è l’allarme”

Soleil Sorge spiega la battuta sul Coronavirus ai critici

Il viaggio di Soleil Sorge verso i Caraibi ha provocato numerose critiche sul web, sebbene sia stata l’infelice considerazione dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi a scatenare il vero putiferio. Volata dall’altra parte del mondo in piena emergenza sanitaria causa Coronavirus, il volto noto di Uomini e Donne ha sdrammatizzato la situazione italiana attraverso un post, per poi concedersi un’esternazione nient’affatto apprezzata.

Stando al suo pensiero, l’epidemia non è la peste. Muoiono solamente gli 80enni. Non serve andare nel panico, far scattare l’allarmismo, ha dichiarato nelle sue Instagram Stories. Sono arrivati a questo punto perché – così almeno crede Soleil Sorge – non possediamo un sistema di prevenzione, test e controllo.

Messaggio frainteso

Non possono contenere la diffusione in quanto non avremmo i mezzi necessari per le adeguate cure. Non tengono barricati in casa per via della piaga mortale, ma perché manca l’idonea organizzazione. Infine, Soleil Sorge ha richiamato il portale dell’Istituto Superiore della Sanità, in cui viene riportato che il virus non è letale, colpisce nei due terzi dei casi soggetti tra gli 80 e i 90 anni e con patologie pregresse.

Queste affermazioni hanno generato una serie di reazioni. E nel giro di qualche ora all’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez è toccato giustificare le sue dichiarazioni con un altro post pubblicato sui social. Nel tentativo di spegnere le polemiche e godersi in pace il sole della Repubblica Dominicana, la ragazza ha spiegato l’obiettivo delle parole espresse sul web, fraintese dalla maggioranza degli utenti: tranquillizzare i follower.

Le spiace constatare che alcuni abbiano frainteso il suo messaggio. Cercava di stimolare alla precauzione il più possibile, senza sfociare nel panico e nell’aggressività. Cercava di mettere in chiaro la situazione delle nostre strutture, sprovviste di posti o cure sufficienti per l’emergenza. Tentava di evidenziare che i casi peggiori sono gli anziani e le persone con salute già fragile; e di conseguenza i principali a vivere giustamente nella paura e bisognosi di soccorso.

Soleil Sorge: post di rassicurazione

Era spinta a rassicurare i giovani restando razionali. Ma invece in tanti afferrano il significato solamente se comunicato con termini allarmistici e frasi fatte. Meglio cogliere il punto e non fermarsi ai titoli sparati dai giornali in prima pagina.

Sulla sottovalutazione della minaccia è intervenuto negli scorsi giorni Francesco Facchinetti, espressosi contro Giulia De Lellis e tutti quegli influencer che prestano poca importanza al problema. Nella trappola è caduta pure Soleil, sebbene non di proposito.