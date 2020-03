Adriana Volpe e Fabio Testi hanno avuto un flirt? “Nel privé lei stava in braccio a lui e…” (FOTO)

Continuano i gossip su Adriana Volpe, stavolta il nome della conduttrice è stato accostato a quello di Fabio Testi. Dopo aver parlato a lungo del presunto flirt tra la concorrente e Antonio Zequila, è stato un altro uomo ad essere tirato in ballo.

Stando a quanto trapelato dall’ultimo numero del settimanale “Nuovo”, il quale sarà in edicola a partire da domani 12 marzo, pare che i due siano stati in una certa sintonia diverso tempo fa. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Lo scoop di Signoretti su Adriana Volpe e Fabio Testi

Nell’ultimo periodo, i concorrenti del GF VIP stanno vivendo dei momenti parecchio concitati. A turbare sensibilmente il loro stato d’animo sono state soprattutto le notizie in merito al Coronavirus. Ad ogni modo, a turbare le loro menti ci stanno pensando anche le liti e i gossip. Protagonisti di uno degli ultimi pettegolezzi sono Adriana Volpe e Fabio Testi. Secondo Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, tra i due ci sarebbe stato del tenero.

In particolar modo, moltissimi anni fa, pare che entrambi frequentassero gli stessi locali. Durante una piacevole serata in discoteca, però, Testi e la Volpe pare si siano appartati in un privé. Lei era seduta sulle gambe di lui e ad un certo punto pare sia accaduto qualcosa di molto interessante. Il giornalista, però, ha lasciato la frase con i puntini sospensivi, pertanto, per il momento non è chiaro cosa si accaduto davvero tra i due. (Continua dopo la foto)

Animi in fermento nella casa del GF VIP

Considerando l’interesse che ha riscosso il presunto flirt tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, anche questo con Fabio Testi potrebbe regalare le stesse soddisfazioni. Proprio in virtù di questa consapevolezza, è molto probabile che nella puntata in onda questa sera i due protagonisti verranno messi al corrente delle recenti dichiarazioni. Nel caso in cui questo dovesse avvenire, dunque, potremmo scoprire in anteprima cosa sia realmente successo tra i gieffini in questione.

Per adesso tutto tace. I vari VIP si stanno preparando alla messa in onda di questa sera, che ricordiamo sarà molto particolare a causa dell’emergenza Coronavirus. I concorrenti, infatti, sono molto in fermento in quanto non vedono l’ora di apprendere ulteriori informazioni sulla questione.