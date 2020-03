Ballando con le Stelle: un grande comico nel cast 2020

Ballando con le Stelle: un comico di grande fama dovrebbe impreziosire il cast nella nuova edizione

Inizia a prendere una connotazione sempre più nitida il cast di Ballando con le Stelle 2020, che dal 28 marzo andrà in onda ogni sabato, come sempre dalle ore 20.35, su Rai Uno. Per qualità del lavoro, Milly Carlucci è un vero e proprio esempio, una macchina da guerra.

I concorrenti vengono accuratamente selezionati da mondi diversi, dallo sport allo spettacolo. Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato i primi nomi sicuri: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, il pugile Daniele Scardina (attualmente fidanzato con Diletta Leotta) e molti altri scenderanno in pista.

Spirito canzonatorio: l’ingrediente irrinunciabile del programma

Lo spirito scanzonato caratterizzerà anche la 15esima edizione del programma, quanto mai indispensabile data l’attuale emergenza Coronavirus. Fatti salvo eventuali cambiamenti dell’ultimo minuto, la puntata inaugurale non subirà alcuno slittamento, malgrado negli scorsi giorni fosse emersa la preoccupazione.

Milly, conduttrice e anima di Ballando con le Stelle 2020, ha spiegato che per fronteggiare l’emergenza hanno “cucito” coreografie su misura, in cui nessuno dei ballerini entrerà in contatto tra loro.

Il solitamente ben informato portale TvBlog, attualmente focalizzato sulle anticipazioni della trasmissione, indica Tullio Solenghi. Componente del Trio (affianco a Massimo Lopez e Anna Marchesini), il comico e attore ligure avrebbe già accettato la proposta messagli sul piatto.

Una presenza del suo calibro illuminerebbe gli studi. Al momento ciascuno show va sul piccolo schermo senza pubblico, Ballando con le Stelle farà lo stesso? Il regolamento emanato dal Governo parla chiaro, d’altronde, però, l’assenza degli spettatori in platea rischia di sortire conseguenze negative anche a livello di ascolti.

In un incontro coi giornalisti il premier Giuseppe Conte ha annunciato l’estensione della “zona protetta” lungo l’intero territorio nazionale fino al 3 aprile. Per limitare le possibilità di contagio la popolazione è caldamente invitata a non uscire di casa. Sarebbe perciò assolutamente comprensibile l’assenza degli spettatori in sala.

Ballando con le Stelle: risate e storie emozionanti

È già successo ad Amici di Maria De Filippi, guarda un po’ l’avversaria di Ballando nei prossimi mesi. Lo scorso anno ha evidenziato una costante egemonia della Carlucci dal punto di vista degli ascolti. E difficilmente la primadonna del servizio radiotelevisivo pubblico vorrà cedere il trono.

Solenghi assicurerebbe la giusta dose di allegria nonché spirito autoironico, perfettamente complementare alle storie emozionanti, tipo quella di Vittoria Schisano, attrice in passato uomo. Insomma, risate e commozione saranno una costante sul primo canale.