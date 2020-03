Ballando con le Stelle: Milly Carucci perde un’altra ballerina

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci perde un’altra ballerina nel cast

L’emergenza Coronavirus non concede tregua ai programmi televisivi attualmente, o fra poco, in onda. Dopo La Corrida, cancellata a causa dell’impossibilità di trasmissione senza pubblico, adesso aggiornamenti negativi sconvolgono Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci, come ha annunciato il portale TPI, dovrà sopperire quest’anno pure all’assenza di Alessandro Tripoli, esclusa dal cast per motivi precauzionali, abitando in Cina, precisamente nella città stato di Hong Kong.

Samanta Togni ha compagnia

Le misure attuate dalle istituzioni italiani in contrasto alla diffusione del virus nel nostro Paese proibiscono dunque all’attraente palermitana di garantire il consueto apporto in pista, dove, giocoforza, ne prenderà il posto una sostituta. Ci auguriamo che sia degna della responsabilità offerta, anche se dubbi in merito ve ne sono pochi.

Obiettivamente la situazione comincia a farsi davvero ingarbugliata. Prima di Alessandra aveva dato l’addio volontario Samanta Togni, presenza fin qui fissa nel programma di Rai Uno. La donna ha lasciato Ballando con le Stelle per tentare nuove strade professionali e godersi il matrimonio con l’affascinante chirurgo estetico Mario Russo.

Perderla sarà chiaramente dispiaciuto alla padrona di casa, costretta a prendere soluzioni d’emergenza. Vale lo stesso nel caso della Tripoli, migrata nello show della tv di Stato qualche anno fa, prendendo il posto di Natalia Titova, passata ad Amici di Maria De Filippi. Purtroppo certe calamità vanno oltre il potere decisionale del singolo. Si può solamente accettarle e valutare piani B.

Insieme al marito Luca Urso, anch’esso affermato ballerino, la Tripoli si è trasferito ad Hong Kong per ottenere maggiori opportunità lavorative. In passato aveva commentato la scelta spiegando di aver preso sistemazione a Hong Kong, in cui si erano già esibiti in passato e in cui gli italiani sono molto richiesti. Lì hanno cominciato a insegnare in alcune accademie e organizzano diversi spettacoli.

Ballando con le Stelle: una nuova defezione

Tutt’ora fanno avanti e indietro tra Roma, dove vivono per lavoro, la Sicilia, dove ci sono le loro famiglie, e la Cina. Una vita frenetica momentaneamente bloccata. L’ultimo volo diretto per Hong Kong risale agli inizi di gennaio.

Nei primi giorni del mese seguente la Tripoli non ha avuto la possibilità di fare capolino a Hong Kong. Non rappresentava più un’opzione sicura, quindi è oggi ferma in Sicilia con la sua famiglia. Onde evitare di correre rischi, gli autori di Ballando la accomodano in panchina.