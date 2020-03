Jonathan Kashanian Coronavirus, “Ho dovuto farlo” spiega il gesto

Coronavirus, Jonathan Kashanian ha spiegato a Detto Fatto che, per non mettere a rischio i suoi genitori, ha deciso di non passare del tempo con loro in questo periodo di quarantena

Sono tempi duri per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus, e chi più chi meno sta cercando di rispettare le regole emanate dal governo. Anche i vip cercano di adeguarsi, come sta facendo ad esempio Jonathan Kashanian.

L’ex gieffino a Detto Fatto ha anche aggiornato i telespettatori sulle novità riguardanti le misure preventive per arginare il “Coronavirus”. Jonathan ha anche detto di aver fatto una scelta che lo rende triste.

Infatti, il giovane ha spiegato che, per non mettere a rischio i suoi genitori, ha deciso di non trascorrere con loro il periodo di quarantena. Per Karshaniana è stata una scelta difficile ma necessaria. Il giovane ha capito che è una vera emergenza e non vuole che i genitori possano rischiare problemi di salute.

Jonathan Kashanian non sarà con i suoi genitori

Karshanian ha quindi rivelato di aver compreso come la situazione sia molto seria e ha detto a tutti di essere responsabili. Infatti, per Jonathan tutti dovrebbero capire come stiamo passando un periodo molto delicato.

Anche Jonathan in questo periodo esce il meno possibile da casa e lo fa solo per lavorare e per fare la spesa. Ha riempito anzi la dispensa per uscire il meno possibile. In questo modo quando arriva a casa può preparare e non farsi mancare nulla.

Su Instagram Karshanian ha aggiornato i suoi follower come sta affrontando questo periodo. Ha detto che quando arriva nello studio di Detto Fatto indossa la maschera, poi la toglie e si mette il microfono da solo. Così nessuno viene a contatto con lui e neanche lui viene toccato da altre persone.

Karshanian ha spiegato ai follower come sta affrontando la quarantena

Jonathan ha anche aggiunto che ha il cambio in camerino e lo indossa da solo. Nessuno entra, neanche le sarte, proprio per evitare di venire a contatto. Ogni giorno cambia la mascherina e così cerca di proteggersi da un’eventuale infezione.

Tornando al discorso della spesa, Jonathan ha detto che ha comprato tante cose a lunga scadenza. Insomma, l’ex gieffino si è organizzato per stare a casa per un bel po’ e non vuole farsi mancare nulla.

Ormai è confermato che si tratta di una pandemia. A confermarlo è stato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il Covid-19 è la prima pandemia da coronavirus, e non si sa quanto durerà.