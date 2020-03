Marco Baldini, appello a Fiorello: “Finita la quarantena si potrebbe prendere un caffè”

Arriva un appello da parte di Marco Baldini a Fiorello, lo speaker ospite a Vieni da me dice lo invita a prendere un caffè una volta finita la quarantena

In un’intervista a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo, Marco Baldini parla di Fiorello e dell’amicizia che li lega da tanto tempo. Per moti anni è stato la sua spalla destra e il loro rapporto sembrava non dovesse mai finire.

Lavorare con Fiorello per Baldini non è mai stato un peso, ma un piacere e un divertimento. Nelle sue parole si è avvertita una nota di malinconia, proprio mentre ha ricordato i bei momenti vissuti insieme. Baldini ha detto che Fiorello è stato il suo compagno di giochi, fuori dallo spettacolo oltre che in tv e in radio.

Durante l’intervista Baldini ha anche rivolto un appello a Fiorello. Gli ha detto che dopo che finiva la quarantena potevano andare a prendere un caffè insieme. Cosa farà lo showman? Baldini gli ha fatto capire che sente molto la sua mancanza, ma chissà come la prenderà Rosario.

Marco Baldini ha parlato di personaggi noti

Nel corso della sua ospitata al programma della Balivo Marco Baldini ha parlato di molti personaggi dello spettacolo. Di Franco Califano ha detto che era un artista ma anche un eccellente comico. La sua vivacità e la sua spontaneità naturale erano contagiosi e faceva veramente ridere.

Di Gigi Proietti ha detto che è una persona affascinante. Proietti è stato il primo volto noto incontrato in carriera. Su Mike Bongiorno Baldini ha ribadito che era un personaggio strepitoso. Si sentirono per la prima volta al telefono, Fiorello stava registrando una pubblicità con lui. Per Marco Mike era veramente il numero uno.

Baldini si confessa con la Balivo

Ha parlato tanto Marco Baldini con la Balivo, raccontando diversi aneddoti che ha avuto con tanti personaggi famosi. Dopo Like Bongiorno ha anche parlato di Vittorio Feltri, rivelando di aver avuto con lui un rapporto epistolare. Quando gli dicevano che era uno che andava a piangere in tv le sue sventure, Feltri scrisse che non dovevano ospitarlo.

Lui disse a Vittorio che andava in tv perché era il suo mestiere e Feltri non gli diede risposta. Baldini ha detto alla Balivo di esserci rimasto male per questa risposta mai data. Tanti allora facevano a gara per scrivere cose nefaste su di lui, ma vedere cose brutte scritte da Vittorio non gli era piaciuto.