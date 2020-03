Uomini e Donne, anticipazioni 12 marzo 2020: Veronica smaschera Andrea [VIDEO]

Secondo appuntamento del parterre senior di U&D

Anche oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda Uomini e Donne in una veste davvero inedita. Infatti a causa dell’emergenza Coronavirus in studio non ci sarà pubblico e dame e cavalieri saranno distanziati uno dall’altro per un minimo di un metro.

Le anticipazioni di oggi del Trono over rivelano che ci sarà la rivincita da parte di Veronica Ursida. Quest’ultima, duramente attaccata nel scorso appuntamento, e accusata di avere una relazione fuori dal dating show, avrà modo di dimostrare ai suoi accusatori che si sbagliano alla grande.

Spoiler Trono over: la segnalazione di Veronica su Andrea

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono over di Uomini e Donne, svelano che il primo a finire nel mirino di Veronica Ursida sarà Andrea, suo ex cavaliere. La dama dirà come, dopo lo scorso episodio, una giovane le ha scritto suo account Instagram per farle una rivelazione davvero clamorosa.

A quanto pare, mentre Andrea frequentava Veronica, il suo corteggiatore sarebbe uscito con una ragazza fuori dal dating show di Maria De Filippi e l’avrebbe addirittura baciata. Una segnalazione che darà una rivincita alla Ursida. Ricordiamo, infatti, che il 35enne non l’aveva difesa di fronte alle accuse di Armando e ovviamente lei non ha dimenticato tale affrontato.

Il ragazzo negherà tutto, e la situazione che si creerà in studio getterà nella disperazione Valentina Autiero che stava frequentando Andrea. Incarnato, invece, per riconquistare la fiducia di Maria De Filippi chiederà scusa a Veronica Ursida per averla fatta piangere la settimana prima.

Uomini e Donne: Veronica non accetta le scuse

Le anticipazioni del parterre senior di Uomini e Donne, svelano che la dama non accetterà per niente le scuse di Armando. Anzi, Veronica lo accuserà di essere una persona falsa e scorretta. Sembra proprio che pace fra i due sia impossibile. La Ursida, però, sta cercando di voltare pagina. Infatti in studio dirà di essere uscita col nuovo cavaliere napoletano che si chiama Giovanni.

Quest’ultimo, però, sta sentendo anche Roberta Di Padua. La dama frusinate farà capire a lui che non ha nessuna nessuna intenzione di andare avanti con questo triangolo, mettendo alle strette Giovanni. Lui si mostrerà piuttosto spaesato. Ma la new entry è davvero sincero? Ecco il video spoiler: