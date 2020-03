Kate Middleton, abbagliano mai visti prima prezzo choc

Kate Middleton, i gioielli luccicano, mai visti prima, quale sarà il prezzo di questo regalo speciale?

Meghan Markle in questi giorni è stata protagonista della scenario. A soli 2 mesi dal ‘divorzio reale’, la principessa rientra a Londra insieme al principe Harry ma senza il figlio Archie per partecipare a diversi appuntamenti istituzionali. E’ risaputo che Harry e Meghan non sono più delle Altezze reali per cui non hanno più doveri di corte dal mese di gennaio per diventare economicamente indipendenti trasferendosi in Canada con il figlio.

Partendo dal primo aprile, oltre alla rinuncia agli uffici di cui si occupavano a Buckingham Palace, in Gran Bretagna la coppia verrà rappresentata esclusivamente dal team che si interessa della loro fondazione.

Il rientro a casa di Meghan e Harry non può non essere notato e, come al solito, sotto gli obiettivi finiscono anche gli outfit. Ritornata in perfetta forma, la duchessa col suo abito color turchese della stilista Victoria Beckham da lezioni di stile.

Occhi puntati non solo su Meghan Markle ma anche su Kate Middleton

Anche se gli occhi erano puntati su Meghan Markle non è comunque riuscita a non far notare Kate Middleton in quanto ha stile, dove si afferma che con la cognata c’è sempre stata una sorta di competizione. Dopo aver partecipato al tour dell’Irlanda insieme al compagno William e lasciando a bocca aperta tutti per il suo portamento ed eleganza tra abiti a pois e verdi.

Lo scorso nove marzo ha partecipato a 2 impegni istituzionali, ossia le celebrazioni avvenute all’Abbazia di Westminster del Commonwealth Day e una cena di gala a Buckingham Palace.

Colpi di stile tra Meghan Markle e Kate Middleton

Meghan Markle sfida Kate Middleton a colpi di stile: ha indossato nella prima occasione un cappotto riciclato di colore bordeaux, invece per la serata ha indossato un abito lungo di colore blu della stilista Jenny Packham.

Ma sono stati gli abiti a destare curiosità, ma dei preziosi orecchini preziosi mai notati fino ad oggi. Al primo look la duchessa ha abbinato degli orecchini pendenti di oro bianco con un perno leggermente rotondo sul lobo che arriva fino al collo chiudendosi con dei fiori creati con rubini di Ginevra Mouawad.

Questi orecchini, specifica il quotidiano Daily Mail non fanno più parte della collezione reale ma appartengono a lei, ricevendoli come regalo di matrimonio nel 2011. Gli orecchini non sono più in vendita il prezzo attuale è di circa 310 sterline.