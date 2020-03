Elena Morali deride Di Lorenzo e Moric: “Bella coppia di poverini”

Elena Morali punzecchia Daniele Di Lorenzo e Nina Moric

Oltre ogni più vivace immaginazione, Elena Morali e Luigi Favoloso formano una coppia. In queste ultime settimane l’ex gieffino è protagonista della bufera mediatica (e legale) partita con la sua scomparsa, proseguita con la denuncia della madre Loredana Fiorentino e le accuse di violenza avanzate dalla precedente compagna Nina Moric.

Per quanto riguarda, invece, la showgirl di Colorado, viene dopo il tradimento ai danni del comico Scintilla (all’anagrafe Gianluca Fubelli), che pochi giorni fa ha raccontato la propria verità via social.

Il ritratto modificato della ex

Alla fine di febbraio Luigi Favoloso e partner avevano annunciato sui rispettivi profili di essersi conosciuti e di aver deciso di partire in coppia verso Beirut, difendendosi dalle critiche di chi li considerava poco credibili. In realtà, entrambi hanno dato numerose prove di coinvolgimento, specialmente lui, totalmente rapito dalla fidanzata, come dimostrato il tatuaggio dedicatole durante il loro viaggio insieme.

Sempre a proposito del tattoo Elena Morali ha mostrato nelle sue Instagram Stories quanto la precedente opera artistica per Nina Moric abbia subito un radicale stravolgimento. Qualcuno – ha scritto sarcastica – ha modificato il vecchio per il nuovo, del resto pure la modella croata ha dato la sua approvazione. Sul braccio destro Luigi aveva il ritratto della ex.

Di dichiarazioni d’amore il napoletano ha sommerso la dolce metà. In un video, ad esempio, confessa di avere riscoperto la magia di amare, di poter condurre un’esistenza normale, mentre l’Italia vive il periodo più assurdo. Meno “espansiva” Elena Morali, intervenuta nelle scorse ore al fine di lanciare una frecciatina contro Daniele Di Lorenzo e la Moric.

Ride fortissimo. Quand’era piccola pensava che a una certa età, soprattutto verso i 40 anni uno è padre o madre, pertanto dovrebbe possedere almeno una maturità; dopodiché ha compreso che forse certi uomini da lei conosciuti non ce l’hanno a quell’età. Ma una cosa appena vista la fa ridere fortissimo.

Elena Morali: una bella coppia di poverini

Episodio chiarito nel giro di poche ore, condiviso nelle sue storie dalla giovane, secondo cui l’intervista di Scintilla abbia mostrato chi è davvero. Entrambi li giudica dei poverini, perlomeno sono una bella coppia, ha velenosamente concluso.

Tutti i protagonista della vicenda sono già stati ospiti in più occasioni nei salottini di Barbara d’Urso e, chissà, magari la conduttrice partenopea li radunerà per il confronto decisivo. In tal caso preparate pop-corn e patatine perché ci regalerebbero tante emozioni.