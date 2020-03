Carlotta Cocina de La Pupa e Il Secchione: “Mi vuole L’Isola dei Famosi”

Carlotta Cocina rivela di essere stata contattata per partecipare a L’Isola dei Famosi

Ha lasciato La Pupa e il Secchione e viceversa con Giovanni De Benedetti, squalifica a ridosso dalla finale. Passati alcuni mesi, Carlotta Cocina affida alle pagine di Super Guida Tv i suoi pensieri sull’esperienza vissuta e spiegato cosa l’abbia portata nel reality presentato da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani.

Facendo scouting, la redazione ha notato il suo profilo Instagram, seguito già da 45mila follower e le ha chiesto se volesse sostenere i casting. Proposta accolta. Ma chiarisce un punto: è sempre stata fuori dal mondo dello spettacolo. La madre le ha insegnato a coltivare altri interessi nel tempo libero. Non è un’amante della tv e le è toccato accenderla per vedersi in compagnia di amici e familiari.

Le scuse di De Benedetti

Dunque, Carlotta Cocina ha accettato un’esperienza completamente nuova e proprio il non aver mai visto le vecchie edizioni ha inciso positivamente. Le hanno spiegato che il format differiva dagli anni passati. Invece di partecipare alle classiche puntate in studio, sarebbero stati in una villa, isolati dal mondo esterno. Ha pensato quindi di accettare perché desiderava mettersi in gioco.

È una ragazza coraggiosa e sempre pronta a superare i propri limiti. Entrare in un simile contesto e rapportarsi con persone mai viste e conosciute lo considerava interessante. Oltretutto apprezzava l’idea di assaporare nuove emozioni. Inoltre, l’ha spinta a partecipare la possibilità di prendersi un periodo di pausa dai social, da quel meccanismo morboso comune nei giovani di oggi.

Una volta abbondata la villa, in macchina, De Benedetti ha chiesto scusa a Carlotta Cocina dicendosi pentito del litigio avuto e dispiaciuto di aver reagito male. Poi ha tentato di contattarla telefonicamente e spedirle messaggi su varie applicazioni. Lei non ha mai risposto finché, notando la sua insistenza, gli ha voluto concedere l’ennesima chance. Non è rimasta sorpresa dal fatto che non fosse cambiato nulla. Non vuole più averci nulla a che fare.

Carlotta Cocina punta ai reality

Un grandissimo e bellissimo rapporto di amicizia Carlotta lo ha con Dario Massa, una persona in grado di ascoltare e molto intelligente. Entrata nei meccanismi del piccolo schermo, alla porta bussa L’Isola dei Famosi.

Un’esperienza fisicamente e psicologicamente estenuante, per la quale non si sente ancora pronta. Nel mentre, le piacerebbe sostenere altri reality. L’autocandidatura arriverà alle orecchie di Barbara d’Urso? In ottica Grande Fratello 17 una del suo temperamento farebbe parecchio comodo.