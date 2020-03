Gemma Galgani: “Tina Cipollari non la stimo. Non ha qualità”

Gemma Galgani confessa di non provare stima per Tina Cipollari: la vamp perderà l’ultima scommessa

Ai telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne gli scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari sono un must. Non c’è puntata in cui le due evitano di litigare. Nelle ultime l’opinionista, in comunella con Gianni Sperti, sta convocando in studio molti degli uomini frequentati dalla dama piemontese durante la lunga militanza nel dating show di Maria De Filippi.

Senza volerlo, Tina Cipollari ha fatto a Gemma Galgani un bel regalo. Da una parte rivedere qualcuno dopo anni le fa tornare in mente le piccole e grandi emozioni, positive o negative, condivise, dall’altra prova una maggiore consapevolezza sui fattori scatenanti l’interruzione della conoscenza, oppure un rimpianto per la continuazione mancata. In certi casi ha rivissuto esclusivamente ricordi positivi.

Chi vorrebbe rincontrare

All’appello mancano numerosi cavalieri, ma tolte le sue tre relazioni importanti, Gemma Galgani vorrebbe rincontrare Armando Conti, di cui ha un’immagine signorile ed elegante nei modi, caratteristiche mai inosservate in un uomo, almeno per quanto la riguarda; poi Marco di Cecina, capace di divertirla parecchio, un signore spensierato. Questa iniziativa non la considera una violazione della sua privacy.

Tutto ciò che è successo nel corso delle conoscenze è stato raccontato nella trasmissione. Ha tanti difetti, ma – sottolinea a Uomini e Donne Magazine – non scheletri nascosti nell’armadio. A causa della totale trasparenza l’hanno pure accusata di essersi umiliata quelle volte in cui ha espresso forte interesse verso chi non la ricambiava, completamente o in parte.

Non fa piacere a nessuna donna il ‘rifiuto’, se ha scelto di cercare l’amore in un contesto televisivo Gemma Galgani pensa sia però necessario accettarlo. Dietro all’iniziativa di Tina ci sarebbe il desiderio di trovare qualcuno disposto a criticarla e gettarle fango addosso. Una missione che – le preannuncia – fallirà.

Nei confronti della bionda opinionista nutre zero stima. Non le invidia assolutamente nulla e addirittura trovarle dei pregi le risulta difficile, anche se sicuramente li ha. Gli atteggiamenti della rivale li nascondono magistralmente ai suoi occhi. In particolare, non ne sopporta le urla continue, le offese gratuite, l’accusarla di essere falsa, le osservazioni negative a livello estetico.

Gemma Galgani: le mise eccentriche

Neanche quando sfila con delle mise inadeguate per la Cipollari crede offendano qualcuno. Tenta di non scadere né nel ridicolo né nella volgarità. Sente ancora l’entusiasmo e il coraggio Gemma di sfilare in passerella accanto a ragazze e donne dai 25 ai 50 anni. Gli attacchi della bionda opinionista sembrano farle appena il solletico.