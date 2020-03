Gemma Galgani, passione per i toy boy: “I tempi sono cambiati”

Gemma Galgani è interessata solo a uomini più giovani?

Gemma Galgani e Tina Cipollari amiche, o perlomeno buone conoscenti, non lo riescono proprio a essere. In ogni puntata del Trono Over le due finiscono per litigare ed è davvero un’impresa calmarle! Alle pagine di Uomini e Donne Magazine la dama piemontese ha spiegato quali parole e azioni l’hanno principalmente ferita.

Non ha dubbi Gemma Galgani: ancora oggi la feriscono maggiormente i commenti, espliciti e sottintesi, lascianti trapelare la sua integrità morale. Non lo permette a nessuno.

Ritocchini estetici

Se fosse stata una donna leggera e superficiale, sicuramente avrebbe accettato compromessi nella vita che oggi le consentirebbero di vivere come una regina, dal punto di vista sociale e del benessere economico, ma il suo cuore sarebbe arido e congelato. Peraltro le battute offendono pure le sue sorelle, i suoi familiari e i suoi amici più cari dedite a seguirla da casa, consapevoli di quanto le affermazioni siano ingiuste e immeritate.

Nello specifico la Cipollari avrebbe assolutamente inventato le dicerie sui presunti ritocchini estetici. Il suo unico ritocco lo avrebbe fatto ai denti, e alla luce del sole. Altre sarebbero illazioni niente affatto somiglianti alla realtà, ad esempio quando la fa sembrare una donna assetata di sesso.

Gemma Galgani smentisce la tesi dell’antagonista: ha sempre messo il sentimento al primo posto nella sua esistenza. Per lei è inconcepibile avere rapporti intimi senza amore. E infine gli imputa di cercare uomini più giovani, dimenticando l’interesse manifestato a persone tipo Remo, Ennio e Armando, certamente non ragazzini.

In merito alle relazioni con uomini più giovani Gemma non pensa ci sia nulla di male: coppie dalla notevole differenza anagrafica funzionano benissimo. E lei, dentro di sé, si sente tuttora giovane. Se un uomo le piace ed ha la fortuna di essere corrisposta, l’età viene dopo e non ha grande importanza.

Gemma Galgani: l’amore non ha età

Sono già nel 2020, fossilizzati sulle generazioni precedenti, dove normalmente l’uomo aveva almeno dieci anni in più della compagna. I tempi cambiano, cambia qualsiasi cosa, solo al gap anagrafico restano ancorati.

E anche se fosse, se per la persona frequentata non è un problema, men che meno a Tina dovrebbe importare. In un eventuale incontro da ragazze le avrebbe tirato le sue biondissime extension e staccato le paillettes. Al solito, tra le due primedonne del dating show di Maria De Filippi scorre cattivo sangue. Fino a che punto si attaccheranno? Nessuna vuole dare segni di resa.