Oroscopo Paolo Fox 12 marzo 2020: Leone stanco, Bilancia preoccupata

L’oroscopo di Paolo Fox del 12 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete e del Cancro è una giornata di recupero, invece, per l’Acquario è una giornata confusa. Ecco le previsioni astrali della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 12 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa sarà una giornata di recupero. Chi vive una relazione con una persona distante oppure è in difficoltà, forse è perché frequenta una persona di età diversa. Inoltre, marzo metterà alla prova qualche relazione già ossidata.

Toro – State vivendo un periodo confuso ed ecco perché vi sentite sempre più stanchi e agitati. Ma nel complesso riuscite a superare ogni fatica. In queste 48 ore, anche le relazioni d’amore possono avere dei momenti di riflessione, ma niente di preoccupante.

Gemelli – Se dovete parlare con il partner di cose che riguardano la vostra vita, è meglio agire in fretta e chiarire tutto entro aprile. Chi ha avuto problemi in passato, tra marzo e aprile dovrà fare scelte importanti e decisive.

Previsioni di giovedì 12 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Il periodo di stanchezza e nervosismo legato agli ultimi due giorni è finalmente finito. Se nel corso delle giornate di martedì e mercoledì ci sono stati problemi, tra giovedì e venerdì ci sarà un recupero.

Leone – Sono giornate in cui potreste arrabbiarvi facilmente, soprattutto se qualcuno vi dà torto. Fortunatamente, nel fine settimana andrà tutto bene. Stanchezza in serata.

Vergine – In questi due giorni, i messaggi che potete inviare alle persone amate sono favoriti, questo vale anche per l’amore. Anche se i cuori solitari non hanno trovato l’amore, devono comunque andare avanti. Qualche coppia che si è lasciata o ha vissuto una crisi, ora fa nuovi progetti.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Siete preoccupati per i soldi. Per i cuori solitari è un periodo ideale per fare un tentativo d’amore. Dovete agire con più determinazione, ma dovete fare particolare attenzione ai rapporti con i nativi dell’Acquario, dello Scorpione e del Leone.

Scorpione – In questo periodo sembra che abbiate tutti contro, ma potrebbe essere anche colpa vostra. Da un po’ di tempo c’è noia intorno a voi. La Luna nel segno vi aiuta sempre, e nel fine settimana ci sarà un miglioramento anche nella forma fisica.

Sagittario – Non amate vivere sempre allo stesso modo. Inoltre, in questo periodo sono saltate alcune certezze importanti. Potreste sentirvi confusi sia per l’amore che per il lavoro. Molti di voi ora devono inventarsi qualcosa di nuovo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 12 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Giovedì è una giornata di recupero. Se cercate di risolvere un problema d’amore, questo è il momento giusto. Qualcuno è rimasto troppo lontano dalla famiglia e ora vorrebbe trasferirsi da loro. Venere vi aiuta a risolvere certi dubbi: se vivete una storia con una persona legata, è arrivato il momento di farvi rispettare o di dire ‘Basta’.

Acquario – Un progetto che doveva decollare si è arenato oppure desiderate liberarvi di un accordo che non vi interessa più. Siete delle persone molto originali e spesso andate controcorrente. Vi piacciono le persone stravaganti, ma attenzione: possono crearvi problemi. Questa giornata può portare molta confusione e qualche polemica da sedare subito.

Pesci – Coloro che non si fanno prendere dalla stanchezza e dalla malinconia avranno un periodo di avventura e di emozione. Molti di voi devono fare una scelta importante. Le storie ambigue saranno chiuse. Chi vive due storie o ha un ex invadente e insopportabile, farà una scelta drastica. Comunque vada, è meglio parlare e agire adesso piuttosto che ad aprile.