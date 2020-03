Gemma Galgani, frecciata a Giorgio Manetti: “Dubbi a uso e consumo”

Gemma Galgani rievoca la storia finita con Giorgio Manetti

Tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti la relazione è bella che conclusa. I ricorsi storici però non mancano, e anche le malelingue, in particolare una stando alla quale la dama avrebbe intrapreso la rivalità con Tina Cipollari solamente dopo la fine della storia. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine la piemontese ammette di essersi sentita quasi protetta dalla rivale, forse perché, nonostante fosse più giovane, era più smaliziata di lei.

La bionda opinionista sapeva avvertire subito se un uomo si interessava a lei in modo sincero oppure per altre motivazioni. Sembra quasi provasse lei una simpatia nei suoi confronti nel metterla in guardia dalle eventuali prese in giro, come un’amica farebbe nella vita vera. Invece – ha continuato Gemma Galgani – terminato il rapporto con Manetti ha assistito a un repentino cambio di rotta, ancora oggi inspiegabile.

Tina scioccata

Superata l’incredulità iniziale di Tina e non solo sulla possibile attrazione di Giorgio a Gemma, la sua avversione nei suoi riguardi si è secondo lei inasprita nel momento di prendere la decisione di lasciarlo, salvo poi tentare di riconquistarlo e ricucire lo strappo. Forse stando al pensiero della Cipollari doveva considerare talmente miracolata per aver suscitato l’interesse in Manetti da dover accettare qualsiasi cosa.

Gemma Galgani lamenta alla vamp di giudicarla, poiché mancava della visione d’insieme degli elementi utili a valutare ciascun fattore scatenante quella scelta tanto dolorosa e sofferta. È dell’idea che né a casa né in trasmissione abbia la facoltà di mettere in dubbio l’amore incondizionato nutrito verso Giorgio. Una persona intelligente qual è Tina avrebbe dovuto comprendere che una scelta così estrema e radicale conseguiva a problematiche altrettanto estreme.

In un’intervista recente allo stesso magazine, Marco Firpo aveva ammesso di pensarla tuttora. Ha percepito enorme gioia la Galgani: pure lei saltuariamente rievoca le esperienze passate, il feeling speciale, insolito nella propria capacità di vivere. Talvolta si sentiva sulle montagne russe, tuttavia nel frangente in cui scendeva riusciva quasi sempre a farla sorridere attraverso una delle sue battute.

Gemma Galgani: dubbi a uso e consumo

In questi anni ha avuto occasione di apprezzarlo. Ha conservato rispetto: mai un commento negativo e fuori posto, a differenza di chi sfrutta ogni pretesto per porre in dubbio la sua condotta e la sua umanità, a suo uso e consumo, magari ritenendo poco valide le argomentazioni personali.

Una frecciata velenosa al Manetti. I due hanno avuto una lunga frequentazione e il cuore infranto può farli parlare con rabbia.