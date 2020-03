Caos in Rai, cancellati Ballando con Le Stelle e Vieni da Me

È caos in Rai. Sono stati cancellati Ballando con Le Stelle e Vieni da Me dai palinsesti di Rai 1. Lo show condotto da Milly Carlucci doveva andare in onda sabato 28 marzo. La seconda va in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 14:00 su Rai 1, con la conduzione di Caterina Balivo. I motivi, neanche a dirlo, sono dovuti al Coronavirus, che continua a far preoccupare gli italiani e, soprattutto, provocare molti decessi.

Cancellati Ballando, Prova del Cuoco e Vieni da Me

Il Coronavirus sta letteralmente devastando il nostro paese. Non solo migliaia di contagiati, oltre 10.000, e tantissimi morti (827), ma anche l’annuncio dell’OMS che ha parlato di pandemia. Il governo, presieduto dal premier Giuseppe Conte, ha deciso un restringimento delle misure per fronteggiare il Coronavirus.

Chiuse tutte le attività commerciali, per 15 giorni, salvo gli esercizi di necessità come alimentari e farmacie. Un problema nazionale, che sta diventando europeo. Infatti, l’epidemia si sta diffondendo a macchia d’olio in altre nazioni europee come Germania, Francia e Spagna.

Anche la televisione è stata messa in ginocchio dal Coronavirus ed ha provocato un caos nei palinsesti Rai. Cancellati molti programmi, come La Corrida in Rai, mentre per quanto riguarda Mediaset, ci sono nella lista Le Iene, Domenica Live, Quarta Repubblica e Verissimo. Notizia dell’ultim’ora, è la cancellazione di Ballando con Le Stelle, La Prova del Cuoco e Vieni da Me.

Da cosa verranno sostituiti Carlucci, Isoardi e Balivo?

Non si sa cosa andrà a sostituire Ballando con Le Stelle, che dovrebbe ripartire a settembre. Certo, invece, il programma che sostituirà al venerdì sera La Corrida e la Rai ha optato per le repliche di Ulisse di Alberto Angela.

La Prova del Cuoco sarà sostituita da un allungo di Storie Italiane e Vieni da Me da La Vita in Diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini che, dunque, durerà dalle 14:00 alle 18:45 con un’interruzione dalle 15:40 alle 16:50 per la messa in onda de Il Paradiso delle Signore ed il TG1 pomeridiano.

Vieni da Me verrà soppresso da venerdì 16 marzo. Sospesa anche L’eredità, infatti, dopo il 22 marzo andrà in onda in replica. Insomma, una situazione di caos in Rai e per i palinsesti televisivi in generale e per i telespettatori che, visto il pericolo dell’epidemia e le misure restrittive del governo hanno tanta voglia di evadere guardando il piccolo schermo che, comunque, non lascerà disinformato il pubblico.