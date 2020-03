Oroscopo Branko 12 marzo 2020: Toro stressato, Pesci tranquilli

L’oroscopo di Branko del 12 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle per ogni segno zodiacale. Per i nativi del Toro è una giornata stressante, invece, per le persone dei Pesci sembra tranquilla. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 12 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Venere se n’è andata troppo presto, e non siete riusciti a sistemare le questioni personali e familiari. Tranquilli! Tornerà presto vostra complice a lungo. Evitate di discutere con il coniuge.

Toro – Dopo giornate vivaci, è normale sentirvi stressati. Dovete cercare di rilassarvi, magari contando i soldi oppure occupandovi delle faccende domestiche. Non trascurate gli esercizi fisici, Giove può farvi ingrassare.

Gemelli – Anche in questa giornata la Luna è bella in Bilancia, ma voi vi sentite senza forze e frastornati per il plenilunio appena trascorso. Ottimo Saturno per le questioni domestiche-abitative.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Luna in Bilancia e quadrata a Saturno non vi rende lucidi, riflessivi, diplomatici, prudenti, soprattutto nelle attività fisiche. Ciò che dovete fare è guardare le mosse degli altri ed evitare di commettere i loro stessi errori. Momenti di fortuna.

Leone – I giovani uomini, forse anche i maturi, sono turbati e hanno voglia di abbracciare il proprio partner. Anche le donne del segno sono avvolte da un vortice sentimentale-passionale, ma per fortuna sanno usare il proprio fascino per ottenere qualcosa in campo pratico.

Vergine – Se gli ultimi due giorni di Luna piena hanno messo sottosopra il vostro stomaco, state tranquilli perché il weekend sarete sotto la protezione delle stelle. Venere, Giove e Marte favoriscono l’amore, la professione e gli affari.

Previsioni di giovedì 12 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata la Luna è nel vostro segno e, grazie alla forza di Saturno, riesce a tagliare i rami secchi dall’albero professionale. La famiglia vi impegna molto e dovete anche fare i conti con un amore prepotente.

Scorpione – Venere e Urano, due pianeti in opposizione, vi costringono a mettere l’accento sulla salute, alimentazione. I due pianeti disturbano gli organi della digestione, per tale motivo dovete tenerli sotto controllo. Più parole in amore.

Sagittario – In questa giornata dovete affrontare tutti gli aspetti antipatici della vostra vita quotidiana. Mercurio favorisce la vostra vita sociale. Saturno è ottimo per le case e gli interessi di famiglia.

L’oroscopo di Branko del 12 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Se avete delle cose da dire in questa giornata di Luna piena in Bilancia, è meglio esprimersi con un fiore. Anche se avete mille ragioni per protestare, dovete cercare di mantenere un clima calmo. Tenete sotto controllo le ossa e la pelle.

Acquario – Venere in Toro vi rende impazienti e non c’è bisogno di creare conflitti in casa e nel matrimonio, soprattutto per le questioni finanziarie. L’odierna Luna in contatto con Saturno parla di soldi, Mercurio vi rende geniali e intraprendenti.

Pesci – Dopo le giornate agitate a causa della Luna piena, questo giovedì sembra iniziare in maniera tranquilla. La prossima settimana vi tocca affrontare Luna ultimo quarto, ma dalla vostra parte avete l’appoggio di pianeti forti.