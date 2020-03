‘E’ nata…’: fiocco rosa da Maria De Filippi, il lieto annuncio su IG dei volti noti di Uomini e Donne [FOTO]

E’ nata Arya la figlia di Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Dopo nove mesi d’attesa finalmente Clarissa Marchese ha messo al mondo la sua piccolina. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha partorito Federico Gregucci Arya, nata dal suo matrimonio con l’ex corteggiatore Federico Gregucci.

Ricordiamo che i due ragazzi si sono conosciuta all’interno del Trono classico di Uomini e Donne e tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Infatti l’ex Miss Italia originaria di Ribera aveva deciso di scegliere lo sportivo dopo pochissimi mesi per vivere con lui lontano dalle telecamere. La Marchese ha seguito Gregucci per questioni lavorative, infatti da qualche anno vivono a Miami.

La piccola Arya è nata a Miami: il messaggio dei genitori

La nascita della piccola Arya era prevista per il mese di marzo ed è nata in una clinica di Miami. Ad annunciare la lieta novella sono stati gli stessi genitori, ovvero Clarissa Marchese e Federico Gregucci attraverso un post su Instagram. “Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya”, ha scritto l’ex tronista ed ex Miss Italia.

Mentre il marito che è uno sportivo ha postato il seguente messaggio: “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre…”. Tutti e due gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno pubblicato lo stesso scatto, ovvero si vedono le loro mani stringersi intorno a quella di Arya. Al momento non sappiamo i dettagli della nascita di quest’ultima, ovvero l’orario e il peso. (Continua dopo il post)

Gli auguri da parte di tutti i protagonisti di Uomini e Donne

Come era prevedibile, tra i numerosi commenti arrivati sotto i post contenente la foto della figlia di Clarissa Marchese e Federico Gregucci ci sono gli auguri di tantissimi volti del dating show Uomini e Donne.

La piccola è nata in un momento molto delicato, in piena emergenza Coronavirus. Quindi al momento i nonni di Arya non potranno vederla di persona ma solo con delle videochiamate. Ricordiamo che la coppia vive a Miami mentre i loro genitori in Italia.