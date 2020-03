Sapete quanto guadagna Barbara D’Urso ogni anno? Cifre da capogiro per Lady Cologno

Barbara D’Urso stakanovista della televisione italiana

Senza ombra di dubbio, insieme a Maria De Filippi anche Barbara D’Urso è uno dei pilastri di Mediaset. Infatti entrambe le professioniste conducono diversi programma sia nel pomeriggio che in prima serata. Tra le due, però, c’è una netta differenza: la moglie di Costanzo raggiunge degli ascolti strepitosi, Lady Cologno un massimo di tre milioni di telespettatori.

Nell’attuale stagione Carmelita è alla guida di Pomeriggio Cinque in onda dal lunedì al venerdì, Live Non è la D’Urso, la domenica sera, mentre a causa dell’emergenza Coronavirus è stato sospeso per il momento Domenica Live. Stessa sorte il Grande Fratello Nip che potrebbe partire a settembre. Ma in tanti si sono chiesti quanto guadagna ogni anno Carmelita?

Ecco quanto percepirebbe Lady Cologno

C’è da sottolineare che non tutte le conduttrice italiane sono in grado di mantenere il ritmo di Barbara D’Urso. Quest’ultima, infatti, è l’unica professionista in grado di condurre quattro programmi in diretta nello stesso periodo. Inoltre anni fa è stata una delle prime a condurre i reality show in Italia.

Ma tornado ai guadagni, quanto percepisce la padrona di casa di Live – Non è la D’Urso? e gli altri programmi di Canale 5? Stando a delle fonti autorevoli, Carmelita, tasse escluse, prenderebbe circa mezzo milione di euro all’anno. Facendo due calcoli sembra una cifra ridotta, considerando che ogni puntata le viene pagata circa otto mila euro.

I programmi di Barbara D’Urso nel periodo d’emergenza del Coronavirus

In questo periodo d’emergenza Coronavirus anche Barbara D’Urso si è dovuta adattare alle nuove normative emanate dal Governo. Infatti da circa tre settimane sia Pomeriggio Cinque che le altre sue trasmissioni sono prive di pubblico in studio. Inoltre gli ospiti invitati da Lady Cologno vengono posizionati almeno ad un metro di distanza l’uno dall’altro.

Niente contatti e nemmeno saluti per evitare il diffondersi del virus. Per garantire una maggiore informazione, al momento Mediaset ha deciso di sospendere Domenica Live. Non solo, anche Verissimo e CR4 – La Repubblica delle Donne hanno avuto la stessa sorte.