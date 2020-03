Uomini e Donne, Clarissa e Federico sono diventati genitori: è nata la piccola Arya

La bambina di Clarissa e Federico è nata. Ecco l’annuncio dei neogenitori sui social

Uomini e Donne: è nata Arya, la figlia di Clarissa e Federico

Clarissa e Federico si sono conosciuti tre anni fa a Uomini e Donne. Lei era stata eletta Miss Italia e ha deciso di mettersi in gioco diventando tronista nel programma di Maria De Filippi. Da subito si è vista la sua voglia di innamorarsi e la sua spontaneità. Infatti, Clarissa non è riuscita a portare a termine il percorso come tutti, ma già dalle ultime esterne ha fatto capire chi avrebbe scelto: Federico Gregucci. Da quando quest’ultimo è entrato in studio, in lei è cambiato qualcosa.

Dopo la scelta sono andati a convivere qualche mese a Roma e poi hanno deciso di trasferirsi a Miami, dove lui ha trovato lavoro. Dopo due anni l’ex corteggiatore le ha fatto la proposta di matrimonio e lo scorso maggio sono convolati felicemente a nozze. Un paio di mesi dopo Clarissa ha scoperto di essere incinta.

L’ex tronista ha tenuto aggiornati i suoi followers giorno per giorno, anche quando è stata ricoverata per il parto. Nonostante il termine ultimo per la nascita di Arya, questo il nome scelto per la creatura, fosse il 21 marzo, la piccolina ha deciso di nascere l’11 marzo a Miami.

L’annuncio sui social

In serata Clarissa Marchese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Story in cui si vedevano chiaramente i classici braccialettini che si indossano quando avviene un ricovero. I fan della coppia hanno atteso ore e finalmente l’annuncio è arrivato: è nata Arya.

Papà Fede ha pubblicato un post sul suo profilo con una foto in cui si vede la sua mano che tiene quella di Clarissa che a sua volta tiene quella della bambina. Ecco le parole dell’ex corteggiatore: “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre…”. (Continua dopo il post)

Anche dal profilo di Clarissa è comparsa la stessa foto, ma la mamma ha voluto usare parole diverse: “Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya”. (Continua dopo il post)

Insomma, è andato tutto bene e adesso l’amata coppia di Uomini e Donne può vivere questa meravigliosa avventura. Non rimane che far loro i migliori auguri.