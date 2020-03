Grande Fratello Vip, sedicesima puntata: ecco tutto quello che è successo

La sedicesima puntata del reality è stata sensibilmente diversa dalle altre. Ecco tuto quello che è successo

Grande Fratello Vip: la decisione Mediaset

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda regolarmente su Canale 5 in prima serata con la conduzione di Alfonso Signorini. Tuttavia, l’atmosfera e le condizioni erano molto diverse dal solito.

Innanzitutto, Alfonso ha condotto il programma da uno studio vuoto di Cologno Monzese non avendo potuto fare il viaggio fino a Roma per le limitazioni del decreto del governo dopo la diffusione del Coronavirus. Accanto al conduttore era presente Pupo, ma Wanda Nara è rimasta bloccata a Parigi, essendo l’Italia zona protetta.

Il conduttore era visibilmente in difficoltà e commosso all’inizio della puntata e ha detto che l’azienda e la produzione si sono interrogati a lungo su come affrontare questa situazione di emergenza che ha, inevitabilmente, cambiato anche la tv. Alla fine hanno pensato di andare avanti per poter dare al pubblico alcune ore di distrazione. Ha, inoltre, invitato i concorrenti ad andare avanti come sempre, ridendo, scherzando, litigando, cercando di essere loro stessi.

Gli scontri e le tregue

Alfonso Signorini ha affrontato la situazione tra Fernanda Lessa e Antonella Elia. Il conduttore ha chiesto scusa alla brasiliana per aver dato l’impressione di aver criticato la sua fede nella scorsa puntata. Tutto si è risolto per il meglio dal momento che anche Fernanda e Antonella hanno fatto pace.

Antonella, però, continua a scontrarsi molto animatamente con Valeria Marini e Licia Nunez. Tra le tre donne ci sono stati dei litigi molto forti anche in diretta. La Elia ha indignato un po’ tutti quando, in risposta alla confessione di Licia di aver perso un bambino, lei ha detto: “Non esiste donna che non abbia perso un figlio”.

In Casa gli altri concorrenti si sono detti davvero stanchi di questi scontri, soprattutto adesso che hanno saputo i problemi che sta attraversando il Paese. Tuttavia, sono arrivati anche dei messaggi molto commoventi per Andrea Denver e Paola Di Benedetto che hanno regalato momenti di forte emozione.

Le nomination

Dopo il televoto della settimana tra Asia, Sara e Fabio, il pubblico a casa ha deciso di eliminare Asia. Le nomination sono state fatte in modalità “tutti contro tutti”. Gli uomini, però, hanno fatto le loro votazioni in confessionale, mentre le donne in modo palese. Al televoto di questa settimana troviamo Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia.