Leonardo Greco, cosa diceva l’ex tronista del coronavirus pochi giorni prima di ammalarsi [VIDEO]

Tu non lo dici ed io non lo vedo L'amore è cieco o siamo noi di sbieco? Un battibecco nato sul letto Un diluvio universale un giudizio sotto il tetto Up con un po' di down Silenzio rotto per un grande sound Semplici eppure complessi Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi Facili occasioni per difficili concetti Anime purissime in sporchissimi difetti Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni Solitudini e condivisioni… MA SE DOVESSIMO SPIEGARE IN POCHISSIME PAROLE IL COMPLESSO MECCANISMO CHE GOVERNA L'ARMONIA DEL NOSTRO AMORE BASTEREBBE SOLAMENTE DIRE SENZA STARE TROPPO A RAGIONARE.. CHE SEI TU CHE MI FAI STARE BENE QUANDO IO STO MALE E VICEVERSA ♥️ #happyvalentinesday #love #couple #couplegoals #romantic #francescogabbani #viceversa