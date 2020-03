Nina Moric disperata su IG: “Da una settimana è successa una cosa grave” (FOTO)

In queste ore, Nina Moric ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui è apparsa disperata. La modella croata ha detto di essere molto provata in quanto da una settimana circa è accaduta una cosa molto grave.

Nel corso del suo sfogo, la donna ci ha tenuto a ringraziare alcuni medici che le sono stati vicino e anche il suo avvocato. Tra i ringraziamenti, però, non è mancato un messaggio speciale anche per Fabrizio Corona. Vediamo cosa è successo.

Nina Moric e lo sfogo da disperata su IG

Nina Moric, alcune ore fa, si è resa protagonista di alcune Instagram Stories nelle quali si è disperata per una cosa accaduta una settimana fa. La protagonista, con volto evidentemente turbato, ha esordito dicendo di essere molto provata e che la sua serenità è fortemente compromessa. La modella, però, è stata molto vaga, dal momento che non ha specificato cosa sia stato a turbarla così tanto.

Ad ogni modo, ha fornito degli indizi che hanno subito creato molto sgomento. La donna, infatti, ha tirato in ballo alcuni medici che le sono stati vicino e questo ha fatto immediatamente sospettare ad eventuali problemi di salute. Subito dopo, però, ha citato il suo avvocato e ci ha tenuto a mostrarle tutto il suo affetto e la sua riconoscenza per l’operato svolto fino a questo momento. (Continua dopo la foto)

Le ipotesi dei fan

Inoltre, la croata ha voluto dare un saluto anche alla sua mamma, a suo figlio e a Fabrizio Corona. Ricordiamo che nell’ultimo periodo, i due ex fidanzati si sono molto avvicinati. Da quando Corona è uscito di galera in virtù di alcune manovre necessarie relative alle sue condizioni psicologiche, il loro legame pare si sia rafforzato parecchio. In ogni caso, i fan si stanno domandando cosa sia accaduto a Nina Moric per mostrarsi così disperata.

Alcuni hanno ipotizzato che si tratti ancora di tutta la questione inerente Luigi Favoloso. Altri, invece, ritengono che possa trattarsi di qualcosa di nuovo, considerando che la protagonista ha parlato di un fatto avvenuto una settimana fa. In ogni caso, si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.