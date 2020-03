Il Paradiso delle signore spoiler 13 marzo: Adelaide dà un annuncio, Marina parte

L’ultima puntata di questa settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 13 marzo, porterà alla luce delle decisioni importanti. Prima tra tutte sarà quella di Marina, la quale sceglierà di accettare il lavoro a Roma lasciando per sempre Rocco.

A fronte di una coppia che si preparerà a dirsi addio, ce ne saranno altre pronte a sbocciare. In particolar modo vedremo che Adelaide farà un annuncio importantissimo, mentre Angela e Riccardo non riusciranno più a contenersi.

Trama 13 marzo: le decisioni di Marina e Adelaide

Nella puntata del 13 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Marina organizzerà una festa con le sue colleghe per salutarle. La Fiore, infatti, prenderà la drastica decisione di partire da Milano e accettare il lavoro fuori. Questa scelta, ovviamente, provocherà un fortissimo malcontento in Rocco, il quale non esiterà a rendere palese il suo dolore. Il giovane, infatti, si dirà molto deluso dal comportamento della Fiore.

La giovane, però, non aveva mai nascosto di dare la priorità alla sua vita professionale rispetto a quella sentimentale. Ad ogni modo, a consolare il giovane Amato ci saranno i suoi amici Salvatore e Marcello. La contessa Adelaide, invece, si dirà pronta a fare una comunicazione molto importante. La donna, infatti, ha deciso di convolare a nozze con Achille Ravasi. Quando Umberto scoprirà la notizia non la prenderà affatto di buon grado.

Caos a Villa Guarnieri del Paradiso delle signore

Ma cosa accadrà davvero a Villa Guarnieri? Adelaide e Achille convoleranno davvero a nozze? A parte questi intrighi, durante l’episodio del 13 marzo del Paradiso delle signore vedremo che anche Ludovica si renderà artefice di un colpo di testa. La fanciulla, infatti, non ha nessuna intenzione di rinunciare a Riccardo. Quest’ultimo, però, sarà sempre più vicino ad Angela.

I due, ormai, faranno sempre più fatica a tenere nascosto il loro sentimento, per questo si prepareranno a venire allo scoperto. Prima che questo possa avvenire, però, bisognerà fare i conti con la Brancia che, come già anticipato, lascerà tutti senza parole. Infine, vedremo che Vittorio e Marta si troveranno a dover fare i conti con una drastica scoperta che li turberà parecchio.