Bufera contro il GF VIP per il Coronavirus: “Come fanno a non uscire? Assurdo”

Il GF VIP è finito in una nuova bufera mediatica a causa del Coronavirus. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, ieri sera, i concorrenti sono stati messi ulteriormente al corrente di quello che sta accadendo in Italia e le reazioni sono state sconcertanti.

Nessun dei protagonisti, però, ha preso la decisione di uscire volontariamente dal gioco per poter tornare a casa dai propri figli e le loro famiglie. A dare luogo alla polemica più aspra è stata l’influencer Karina Cascella, la quale si è resa protagonista anche di un gesto di opposizione.

Lo sfogo di Karina contro il GF VIP

Nel caso specifico, l’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso si è scagliata contro tutte quelle persone che sono chiuse nella casa più spiata d’Italia e che hanno figli. La donna non è riuscita a comprendere come facciano a continuare a giocare mentre la situazione del paese è così critica. Lo sfogo, naturalmente, è riferito principalmente nei confronti di Adriana Volpe e di tutti i VIP che hanno figli, specie piccoli, che li attendono.

La protagonista, dunque, ha sollevato una bufera contro il GF VIP non solo per aver deciso di andare avanti nonostante il Coronavirus, ma specie per le scelte dei presenti. L’unico che ha manifestato la volontà di andare via è stato Fabio Testi, il quale si è mostrato particolarmente preoccupato per suo figlio in Cina. Ad ogni modo, dopo lo sfogo, anche lui ha deciso di rimanere nel gioco.

Bufera a causa del Coronavirus, gesto di protesta

Ebbene, questa presa di posizione appare a molti una scelta davvero assurda ed egoista. Tutti sappiamo bene che nel caso in cui un concorrente dovesse lasciare in anticipo il reality verrebbe molto penalizzato dal punto di vista economico. Tuttavia, in una situazione così grave appare assurdo, secondo molti, il privilegiare questo aspetto rispetto alla famiglia e alla salute.

La bufera sollevata da Karina e sostenuta da molti telespettatori del GF VIP in merito al delicato tema del Coronavirus è divenuta virale. In ogni caso, l’influencer ha deciso di adottare il consiglio dato ieri da Signorini ed ha preferito cambiare canale. Purtroppo, non riesce a vedere sorridere e scherzare gli individui del reality show, quando a casa ci son figli piccoli che necessiterebbero di un punto di forza.