Gabriele Bonci, il re indiscusso della pizza è irriconoscibile, ma quanti chili ha perso? (FOTO)

Gabriele Bonci, una soddisfazione dietro l’altra

Gabriele Bonci, il re della pizza a taglio, la grande Star della pizza romana è conosciuto in tutto il mondo da circa una decina di anni. Tutto Grazie alla partecipazione a La prova del cuoco. Da quel momento in poi per il cuoco pizzaiolo è stato tutto in discesa. Una rapida crescita professionale che non può che essere considerata una soddisfazione.

Dopo 10 anni l’uomo ha lasciato la trasmissione di Rai Uno, il pubblico lo ha perso di vista e adesso lo ha ritrovato, molto cambiato. Proprio mercoledì durante una delle ultime puntate del programma, è tornato tra i fornelli. Impossibile non notare il repentino cambiamento fisico.

E’ dimagrito, molto dimagrito. Lo chef ha perso tantissimi chili tanto da essere quasi irriconoscibile. Si era abituati a vederlo bello in carne, pienotto, dato che ama mangiare e per questo il dimagrimento che ha sfoggiato ha colpito non poco.

Gabriele Bonci, 40 kg in meno, la sua ottima forma fisica

Gabriele Bonci ha fatto preoccupare i suoi fan più che altro perché tutti si sono chiesti se sta bene o ha qualche problema di salute. Lui ha spiegato che ha sentito il bisogno di ritornare in forma perchè essere pienotti non vuol dire necessariamente stare bene.

Non stava bene con se stesso, non era soddisfatto della sua forma fisica. Così ha seguito una dieta ferrea arrivando al peso di 75 kg in totale. Quindi lo chef pizzaiolo avrebbe perso 40 kg in pochissime settimane. Potrebbe diventare un esempio da seguire per riuscire a raggiungere i propri obiettivi.

Infatti subito dopo l'arrivo di questi chiarimenti, i suoi fan si sono tranquillizzati ed hanno iniziato a fare battute sulla questione. Tutti hanno affermato ironicamente di essere gli unici a non riuscire a seguire una dieta come si deve.

Da un programma all’altro ed e la pizzeria a Chicago

Per quanto riguarda la sua professione, Gabriele è uno degli chef pizzaioli più bravi, proprietario del famosissimo Pizzarium, aperto dal 2003 e che si trova a due passi dal Vaticano. Lo chef è conosciuto perché usa farro e cereali di vario tipo per preparare delle gustose e succulenti pizze davvero particolari.

Dal 2017 è conosciuto anche negli Stati Uniti perchè ha aperto una pizzeria a Chicago. In questi anni ha anche scritto un libro intitolato Il gioco della pizza che è andato davvero forte.

Mentre per quanto riguarda la tv, dopo che ha lasciato la trasmissione La prova del cuoco i fan che lo amano lo hanno potuto seguire nel programma Pizza Hero La sfida dei Forni. Il programma è andato in onda su Nove ispirandosi al programma Quattro Ristoranti di Borghese.