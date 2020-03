Asia Valente, gaffe sul Coronavirus appena uscita dal GF VIP: la frase infelice (FOTO)

Non appena è andata in nomination, la bionda influencer è stata immediatamente fatta fuori dal GF VIP. La ragazza si è resa protagonista più volte di uscite alquanto imbarazzanti che hanno indignato la popolazione. Ebbene, anche in un momento così delicato per l’Italia, Asia Valente non ha potuto fare a meno di compiere una gaffe molto pesante sul Coronavirus.

Non appena lasciata la casa più spiata d’Italia, infatti, la protagonista ha raggiunto la stanza dell’hotel nel quale ha alloggiato prima di fare ritorno a casa. Ebbene, proprio in tale occasione ha fatto una battuta sulla difficile situazione che si sta vivendo nel paese e i fan si sono indignati.

Le gaffe di Asia Valente sul Coronavirus

Nel corso della sua esperienza all’interno della casa del GF VIP, Asia Valente ha commesso parecchie gaffe, ma quella sul Coronavirus è stata davvero sconcertante. In occasione di una discussione con Sossio Aruta, l’influencer si è lasciata scappare la parola “Down” come se fosse un’offesa. Questo ha fatto innervosire gli spettatori che, infatti, alla prima occasione l’hanno fatta fuori. A quanto pare, però, la ragazza non si rende conto dei guai che combina con le parole.

Subito dopo la sua uscita dalla casa, infatti, ha detto di essere l’unica immune d’Italia, dal momento che era chiusa all’interno del programma. In poche parole si è “vantata” di essere la sola persona in tutto il paese ad essere certamente negativa al COVID-19. Le battute infelici, però, non sono affatto finite qui. Dopo poco tempo, l’influencer è tornata all’attacco ed ha detto un’altra cosa alquanto ambigua.

Il web s’indigna, lei non si scusa

La seconda gaffe sul Coronavirus di Asia Valente ci ha messo poco ad arrivare. Nelle ultime IG Stories, infatti, la protagonista ha detto di essere alla ricerca di un fidanzato per allietare la sua quarantena. Insomma, considerando la delicatezza del periodo nel quale riversa tutta la nazione, e il mondo in generale, le sue uscite di spirito sono sembrate fuori luogo.

Per tale ragione, numerosi utenti si sono riversati sui social per attaccarla e criticarla. Ad ogni modo, almeno per il momento, la Valente non ha minimamente commentato la cosa né, tanto meno, si è scusata per le frasi inopportune pronunciate.