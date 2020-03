“La tortura di non poterlo fare…”: Striscia la Notizia, le dichiarazioni di Michelle Hunziker

Il tg satirico Striscia la Notizia continuerà ad andare in onda

In questi giorni d’emergenza per il Coronavirus son rimasti solo poche trasmissioni televisive in grado di andare regolarmente in onda. Tra queste anche il tg satirico Striscia la Notizia tramesso dal lunedì al venerdì su Canale 5. Infatti il programma di Antonio Ricci è di uno dei pochi programmi superstiti per Mediaset e tutta la televisione del nostro Paese.

In una recentissima intervista per La Stampa, Michelle Hunziker ha rivelato i motivi della scelta di andare in onda con Striscia. La soubrette svizzera che è tornata dietro il famoso bancone solo lunedì scorso, ha detto che c’è un’atmosfera assurda, infatti in studio niente pubblico, solo lei e il collega Gerry Scotti, il regista e due tecnici. Ma andiamo a vedere cosa ha dichiarato ad un noto giornale.

Le parole di Michelle Hunziker sull’importanza di andare in onda

Intervistato dal quotidiano La Stampa, la conduttrice di Striscia la Notizia Michelle Hunzker ha detto anche che c’è gran gioia nel tornare a lavorare con Gerry Scotti ma purtroppo c’è anche la tortura di non poterlo neppure abbracciare visto il rapporto amichevole che hanno i due.

Nel corso della lunga chiacchierata col giornalista, la soubrette elvetica ha spiegato anche che il tg satirico di Antonio Ricci è un’isola serena in questi giorni brutti a causa dell’emergenza Coronavirus. La madre di Aurora Ramazzotti ha detto che fare intrattenimento in questa situazione penso sia cosa positiva, salutare e soprattutta dovuta.

Le raccomandazioni di Michelle Hunziker al popolo italiano

Ma l’intervista di Michelle Hunziker su Striscia la Notizia non è terminata qui. Infatti per il quotidiano La Stampa ha detto anche che tutti gli italiani hanno bisogno di leggerezza e di distrarsi un po’ non pensando solo all’emergenza Coronavirus.

Poi è arrivato l’appello a tutto il popolo del nostro Paese: “Spero la gente abbia capito l’importanza delle nuove norme. Noi vogliamo portare serenità in questa nuova realtà. Che è poi la ragione che ci fa accettare di correre qualche rischio”.