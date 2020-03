Raffaella Mennoia scrive una lettera al padre defunto e gela tutti: “Non posso farti la tomba” (FOTO)

La caporedattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia ha da poco subito un grave lutto, suo padre è deceduto e lei ha voluto scrivergli una lettera. In un momento così difficile per tutta l’Italia, la donna ha sentito il bisogno di esternare quello che sta vivendo raccontando cose davvero agghiaccianti.

A causa di tutte le disposizioni governative emanate in questi giorni, la protagonista ha ammesso di essere costretta a non poter fare una tomba per suo padre. La cosa, naturalmente, la devasta, in quanto pare che in questo clima di terrore, non sia lasciato spazio ad altro dolore.

La spiazzante confessione di Raffaella Mennoia

Due mesi fa, il padre di Raffaella Mennoia è deceduto e lei ha deciso di scrivergli una lettera per esternare tutto il suo rammarico. Era diverso tempo che il genitore della caporedattrice non stava bene. A rendere nota la cosa è stata la diretta interessata che, attraverso il suo profilo Instagram, ha sempre cercato una valvola di sfogo. Ad ogni modo, a distanza di circa 60 giorni dalla triste perdita, la donna si è sfogata con i fan lasciando tutti senza parole.

Nel caso specifico, il braccio destro di Maria De Filippi ha spiegato cosa avrebbe fatto suo padre in questo periodo così difficile se fosse stato vivo. Inoltre, si è anche voluta scusare con lui per non aver avuto la possibilità di fargli una tomba. In un clima così pesante come quello degli ultimi giorni, dunque, nessuno può uscire di casa se non per ragioni strettamente necessarie. Per tale ragione, la donna ha detto di non poter dare una degna sepoltura al suo genitore.

La lettera al padre commuove tutti

Questa cosa, naturalmente, contribuisce ad accrescere il suo dolore. Nella parte conclusiva della lettera a suo padre, Raffaella Mennoia ha detto di non augurare a nessuno di perdere un genitore in questo periodo. L’idea di non poter neppure celebrare un degno funerale, a causa delle norme governative applicate, è una cosa devastante.

Come sempre, poi, la caporedattrice ha condiviso l’hashtag #iostoacasa per esortare tutte le persone a seguire alla regola le norme in modo da contenere al massimo il virus e far cessare questa emergenza.