Ballando Con Le Stelle cancellato? Parla Milly Carlucci

Ballando Con Le Stelle, fino a ieri, era dato per cancellato. Lo show di Milly Carlucci sarebbe dovuto partire sabato 28 marzo, in prima serata su Rai 1. A complicare le cose, neanche a dirlo, il Coronavirus e le misure restrittive intraprese dal governo per tutelare la popolazione.

Nella serata dell’11 marzo, il premier Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura di tutti i negozi, eccetto alimentari e farmacie, anche se qualche ora più tardi, c’è stata una precisazione e saranno aperti anche i tabacchi e centri commerciali.

I programmi cancellati in Rai

In Rai, finora, a causa del Coronavirus, sono stati cancellati molti programmi televisivi a partire da La Corrida di Carlo Conti, ma negli ultimi giorni sono state sospese le registrazioni di Soliti Ignoti e L’eredità. Sospeso anche Vieni da Me condotto da Caterina Balivo. La conduttrice 40enne, originaria di Aversa, nella puntata di ieri ha pianto mostrando tutto lo stress di fronte al virus che sta facendo tremare l’Italia.

Sospeso anche Porta a Porta di Bruno Vespa, il quale non ha preso bene affatto la decisione dell’azienda di Viale Mazzini. Vespa ha ricevuto la solidarietà di alcuni esponenti di centrodestra come Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e Mariastella Gelmini, anche loro polemici verso la chiusura di Porta a Porta. Ieri si è diffusa la notizia che Ballando Con Le Stelle fosse cancellato e rinviato a settembre. Ma nelle ultime ore sono emerse novità a riguardo.

Ballando Con Le Stelle è stato sospeso?

Ballando Con Le Stelle è stato veramente sospeso per Coronavirus? Ieri era emersa la notizia che, il programma di ballo condotto da Milly Carlucci, fosse stato cancellato e rinviato a settembre. Ma, in realtà, il programma andrà comunque in onda in questa stagione, ma non il 28 marzo come inizialmente previsto bensì ad aprile.

A volere fortemente la non sospensione del programma, è la stessa Milly Carlucci che alla richiesta dell’azienda di Viale Mazzini di spostare Ballando Con Le Stelle a settembre avrebbe risposto “no,grazie”. Quindi, Ballando Con Le Stelle non verrà cancellato ma andrà in onda in questa stessa stagione, probabilmente, il mese prossimo. Anche se, ignota è la data certa di partenza della trasmissione.