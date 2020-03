Al Bano di nuovo innamorato: spunta un bacio. Loredana Lecciso si vendica (FOTO)

Al Bano e Romina stanno trascorrendo insieme molto tempo. La coppia ormai, vicina per Amici il serale, sta riaccendendo il gossip. In molti, infatti, parlando di un ritorno di fiamma ma l’ultima frecciatina di Loredana Lecciso non lascia dubbi. Pochi istanti fa, la soubrette ha postato uno scatto malinconico come per lanciare una frecciatina alla Power.

Loredana Lecciso lancia una frecciatina alla Power

Al Bano Carrisi e Romina Power sono sempre più vicini grazie sopratutto a Maria De Filippi. I due sono sembrati molto affiatati e i loro fan più accaniti pensano che tra di loro ci sia molto di più che una semplice stima.

La cantante, infatti, durante l’ultima puntata di Amici ha lanciato una vera e propria frecciatina alla rivale dicendo ad Albano che ‘sa di buono’. A quanto pare non è tardata ad arrivare anche la risposta della Lecciso che sul suo profilo Instagram ha messo a tacere l’ex moglie del Maestro.

In particolare, l'ultima foto condivisa mostra Al Bano e sua figlia Jasmine mano nella mano. Uno scatto dolcissimo, forse anche malinconico. Carrisi è felice, sorridente e spensierato con accanto la sua bambina…

Al Bano di nuovo felice

Pochi giorni fa, l’ex compagna di Al Bano ha lasciato tutti a bocca aperta. Nel dettaglio ha pubblicato un altro scatto assieme al cantante, facendo venire qualche dubbio agli utenti. In particolare, si sono mostrati estremamente vicini e con il volto sorridente e sereno.

Secondo alcune indiscrezioni i due avrebbero trascorso l’intera giornata a passeggio e alcune voci hanno parlato addirittura di un bacio appassionato. Per ora, nessuno ne ha la certezza ma l’unica cosa che è indiscutibile è il loro riavvicinamento. Infatti, il cantautore di Cellino San Marco e la showgirl pugliese, sembrano aver ritrovato il loro equilibrio e come lei stessa ha confermato poche settimane fa: “La passione non è mai andata via”.