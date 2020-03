Uomo con katana spaventa Quartiere San Giovanni a Roma: un ferito

Un uomo con katana ha messo letteralmente paura il quartiere San Giovanni a Roma. Dopo aver seminato il panico e ferito una persona di lui si sono perse le tracce. In corso le indagini per fare luce su quanto accaduto.

Uomo con katana in giro per Roma: è caccia all’uomo

Di questo uomo con katana non si sa alcunché. Nel cuore della notte a ridosso tra lunedì e martedì, alcuni romani hanno dovuto fare i conti con questo scellerato che ha persino ferito un giovane di circa 30 anni. A questo punto l’uomo si è dileguato, facendo perdere le sue tracce. Sono in corso le indagini, che per ora hanno esclusivamente ritrovato l’arma di cui si era munito.

Sono stati minuti di panico nel quartiere della capitale. I cittadini hanno visto quest’uomo aggirarsi con la spada nelle mani in preda al delirio. Hanno provato a rifugiarsi come potevano, per evitare che l’episodio assumesse un tragico risvolto. Questo soggetto ignoto è sparito nel nulla dopo aver ferito un ragazzo. Sul posto sono accorse le volanti della polizia, dopo aver ricevuto non poche telefonate di panico e preoccupazioni da parte dei residenti del posto.

In corso le indagini della polizia

Dopo essere giunti sul luogo del delitto, gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei cittadini che hanno incontrato l’uomo con katana. I soccorsi hanno poi condotto il giovane ferito in ospedale, mentre la polizia del Commissariato San Giovanni stanno indagando sull’accaduto.

Al loro arrivo comunque non c’era più traccia dello scellerato. Sebbene abbiano agito tempestivamente, l’uomo non era più nei paraggi. Poco distante dal luogo del folle episodio il ritrovamento della spada di origine giapponese di cui era armato il soggetto.

Chi è il giovane ferito?

Circa il giovane ferito, come riportano anche i media locali, si tratta di un 29enne, originario del Bangladesh. Prima di essere soccorso, il ragazzo ha raccontato che è accaduto tutto nel giro di pochi istanti, e che la sola cosa notata era il katana ornamentale che lo ha colpito. Di fatti, la versione del ragazzo è stata confermata dal ritrovamento dell’arma, presso Via La Spezia, nonostante nei paraggi non ci fosse nessuno.